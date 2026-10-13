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上市櫃營收創三高 Q4獲利繼續衝

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
AI產業需求強勁，上市櫃公司締造亮麗三高佳績，9月營收一舉衝上6.59兆元，刷新史上單月新高，且連兩個月超過6兆元大關。聯合報系資料照
AI產業需求強勁，上市櫃公司締造亮麗三高佳績，9月營收一舉衝上6.59兆元，刷新史上單月新高，且連兩個月超過6兆元大關。聯合報系資料照

AI產業需求強勁，上市櫃公司締造亮麗三高佳績，9月營收一舉衝上6.59兆元，刷新史上單月新高，且連兩個月超過6兆元大關；第3季營收18.4兆元，創歷史單季新高；前九月營收總額達48.5兆元，年成長率37.6%，同樣創歷年同期新高。法人預期10月、第4季營收將維持成長態勢，且第4季獲利成長幅度將超過營收。

統計至昨（12）日，已有1,965家上市櫃公司公告9月營收，僅富邦金、國泰金等金融保險業共15家尚未公布，合計金額衝上6.59兆元。若以相同計算樣本來看，9月營收月增8.5%，年成長率高達46.7%；第3季營收18.4兆元，較第2季季增14%，年增49.1%。

以9月營收規模來看，前五大公司依次為鴻海（2317）、台積電（2330）、緯創（3231）、廣達（2382）、大聯大（3702），分別為1.15兆元、5,118億元、3,808億元、3,252億元、2,195億元。

上市櫃公司9月營收創單月新高家數達186家，較8月162家增加，也較去年9月111家大增。以電子股為最大宗，達144家，遍布PCB、設備、連接元件、被動元件、記憶體、工業電腦、系統整合等，非電族群主要為生技醫療。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清的看法，第4季為消費電子、傳產業的傳統旺季，今年又有輝達新一代Vera Rubin平台新機出貨，預料不僅10月營收將維持成長態勢，且第4季營收、獲利都會成長，第4季獲利成長幅度甚至將超過營收。

陳奕光推估，上市櫃公司第3季獲利約2.1兆元，第4季獲利可望有2.2兆至2.3兆元，今年全年獲利上看8兆元。第4季看好次產業包括IC設計、被動元件，非電族群則看好貨櫃、散裝航運。內需消費的餐飲在普發萬元刺激下，也有機會表現。

黃文清指出，第4季持續看好電子零組件缺貨漲價題材相關，而市值型科技股、台灣50成分股，預期也將持續成長，預期今年上市櫃企業獲利可望較去年成長七成以上。

營收 三高 國泰金

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