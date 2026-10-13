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致茂爆違約交割5,859萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

量測設備大廠致茂（2360）市值才剛重返兆元大關，昨（12）日卻驚傳爆出鉅額違約交割。臺灣證券交易所公布最新違約申報資訊，聯邦證券三重分公司申報致茂違約交割金額達5,859.5萬元，受到市場高度關注。

依照台股「T+2」交割機制推算，昨日申報之交割款項對應的是上周三（10月7日）的交易。當日致茂盤中股價表現劇烈震盪，早盤一度衝上2,560元創下近期波段高，但盤中賣壓湧現，最低下探至2,385元，高低點震盪幅度高達175元，終場收在2,400元。

市場人士指出，當日致茂在盤中大幅劇震、開高走低下，極可能是當沖客操作失利、未能及時沖銷或補足交割差額，最終導致鉅額違約交割。

台股集中市場前一次引發高度關注的個股鉅額違約交割，為9月21日聯茂（6213）爆出的3.193億元。累計今年以來，集中市場已出現包括旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、國巨*（2327）、友達（2409）、禾伸堂（3026）、南亞科（2408）、聯茂及致茂等上市公司、共計13起違約交割案件；若加計上櫃的13起，今年以來台股已經有26起違約交割案。

法人提醒，現股當沖雖然具備高槓桿操作彈性，但若行情走勢不如預期，易面臨龐大補保證金與補交割款壓力。

致茂 違約交割 市值

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