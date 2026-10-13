本季投資術 奉行DUO策略

群益投信昨（12）日指出，在第4季，利率變化仍將牽動市場風險偏好。升息短空長多，全球金融市場震盪頻繁，投資人可採用蘋果新機「DUO」高效投資策略，分別是多元分散、掌握上行趨勢及捕捉潛力機會，進行股債多元配置。

群益投信指出，「DUO」高效投資策略中的D代表多元分散風險（Diversify），穩健型投資人可透過「先固息、後增益」架構，利用多重資產基金、目標風險組合平衡基金，或結合具有高息優勢的債券基金及ETF，像是金融債基金、非投等債基金、優先順位非投等債基金、短天期ESG BBB級投等債ETF、優選非投等債ETF等，以獲得穩健息收並降低投組波動。

U為掌握上行趨勢（Upside Trend）。群益投信指出，AI需求強勁與應用落地，加上大廠資本支出加速，台美科技供應鏈獲利維持高成長，成為推升台股、美股向上的核心動能。

投資人可透過主動式台股ETF、台股基金、主動式美股ETF、市值型美股ETF、科技型美股ETF、美國成長股基金，以參與AI核心商機。

O則是捕捉潛力機會（Opportunity），群益投信看好印度及日股的投資潛力。印度受惠於政策利多、內需強勁，有利股市重返成長格局；日股則受惠於利率邁向正常化及各項改革政策，可透過日股為核心部位的亞股基金來分散風險。

群益美國科技巨頭（009824）經理人李晉含指出，雖然市場面臨升息與資金成本提高的挑戰，但企業獲利的強勁增長足以抵銷估值壓力。不過，隨著利率走高，市場將更嚴格檢視AI商業化進程、自由現金流與變現能力，市場將進入企業層級的成長淘汰賽。

在台股方面，群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒經理人陳沅易分析，AI應用需求大爆發，推升相關供應鏈獲利，預估今年台股企業獲利成長率上修至40%，明年將再成長25%，不僅強化市場信心，也有助支持台股多頭延續。