台股氣盛漲贏新興亞股 單周上漲1.7%最優

外資連續兩周全面賣超新興亞股，但新興亞股上周漲多跌少，尤其台股上周逆勢漲1.7%最優，印尼、印度、菲律賓等股市也都收紅，韓股則跌5.3%最重，拉大與台股的差距。

今年以來，台股累積漲幅70.2%，遠超過韓股的51.2%，在全球主要股市中名列前茅，本周市場焦點在台積電法說，法人持續看多第4季行情。

主動玉山關鍵科技（00413A）擬任經理人郭明玉表示，大盤5萬點整數關卡前呈現觀望整理格局，多次挑戰未能有效突破，顯示5萬點已成為短線重要壓力區。不過，指數回檔幅度有限，多頭趨勢仍具韌性。本周若資金回流、成交量同步放大，並成功站穩5萬點，則有望挑戰更高點位。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，無論是繪圖處理器（GPU）、特殊應用IC（ASIC）、高階應用處理器對先進製程與先進封裝需求持續升溫，或是北美雲端服務供應商持續上修資本支出計畫，都顯示AI投資循環仍處於高度成長階段，長期趨勢依舊正向。

印度上周持續遭外資賣超，但全周仍上揚0.7%。群益印度中小基金經理人向思穎分析，原油價格趨穩，激勵印度股市收紅。整體來看，儘管短期油價仍將影響物價並牽動市場表現，但印度國內需求穩健、企業獲利亮眼，預期短期股市將以盤整為主。操作上可留意受惠於信貸成長強勁的金融股，以及高成長趨勢的醫療保健族群。

越南股市上周小跌0.1%。中國信託投信表示，越南製造業持續擴張，反映基本面穩健，但因利率仍居高檔，中國信託越南機會基金策略大致延續，以財務體質良好且對利率變動較敏感的產業為核心配置。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額下滑到4億美元，賣超則以對南韓賣超擴大到1,314.9億美元最多，其次是賣超台股369.7億美元、印度的318.8億美元；主要新興亞股以台、韓漲最多。