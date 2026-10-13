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高利率AI成長 投信點讚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

柏瑞投信自本月1日起正式更名為大都會投信，大都會投信展望今年第4季台股行情指出，第4季為傳統旺季，帶動台股電子權值股與相關供應鏈類股上漲。「高利率+AI成長」並存的投資邏輯，將持續支撐台股第4季表現。

經濟部預估，9月訂單可達1,060億至1,091億美元，顯示接單動能可望延續，為台股相關供應鏈後續營收提供支撐。

大都會投信投資策略部副總鄭筑文表示，台灣在伺服器組裝、晶圓代工、先進封裝及關鍵零組件等領域具備重要競爭優勢，這種「全產業鏈」領導地位，讓台灣成為全球AI發展最強後盾；此外，根據大型機構法人研究報告，美國四大雲端巨頭今年資本支出預估年增80%至7,600億美元，除了半導體外，其餘預算全面外溢到網路設備、電力、散熱與實體設施建置，有助於支撐台股長期成長動能。

鄭筑文指出，台灣現階段基本面重點可歸納為「出口有量、訂單有續、景氣有撐」。在AI需求能見度維持高檔之際，市場下一階段關注焦點將不再只是資本支出的規模，而是新一輪技術升級能否帶動更高的單一伺服器價值與供應鏈的獲利機會。隨著AI運算架構持續演進，相關技術路徑與產業瓶頸，也將成為接下來判斷供應鏈贏家的關鍵。

大都會投信也表示，大都會投資為大都會人壽公司（MetLife, Inc.）旗下的投資管理機構，作為全球領先的資產管理機構，管理資產規模達7,480億美元。

大都會投信旗下30檔境內基金也經核准辦理更名，各基金名稱將由柏瑞變更為大都會。基金更名基準日訂於11月30日。

投信 利率 台股

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