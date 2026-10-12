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台股高檔震盪！致茂驚傳違約交割逾5,859萬元 市場今年來爆26起

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
量測設備大廠致茂市值才剛重返兆元大關，12日卻驚傳爆出鉅額違約交割。記者尹慧中／攝影
量測設備大廠致茂市值才剛重返兆元大關，12日卻驚傳爆出鉅額違約交割。記者尹慧中／攝影

量測設備大廠致茂（2360）市值才剛重返兆元大關，12日卻驚傳爆出鉅額違約交割。台灣證券交易所公布最新違約申報資訊，聯邦證券三重分公司於12日申報致茂違約交割金額達5,859.5萬元，成為市場高度關注的震撼彈。

依照台股「T+2」交割機制推算，12日申報之交割款項對應的是上周三（10月7日）的交易。當日致茂盤中股價表現劇烈震盪，早盤一度衝上2,560元創下近期新高，但盤中賣壓湧現，最低下探至2,385元，高低點震盪幅度高達175元，終場收在2,400元。

市場人士指出，當日致茂在盤中大幅劇震、開高走低的走勢下，極可能是當沖客操作失利、未能及時沖銷或補足交割差額，最終導致鉅額違約交割。

台股集中市場再前一次引發高度關注的個股鉅額違約交割，為9月21日聯茂（6213）爆出的3.193億元。若累計今年以來，集中市場已出現包括旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、國巨*（2327）、友達（2409）、禾伸堂（3026）、南亞科（2408）、聯茂及致茂等上市公司、共計13起違約交割案件；若加計上櫃也有13起，今年以來台股已經有26起違約交割案。

法人提醒，近期熱門題材股在高檔震盪劇烈，現股當沖雖然具備高槓桿操作彈性，但若行情走勢不如預期，易面臨龐大補保證金與補交割款壓力；投資人從事短線或當沖交易時，務必審慎評估資金水位與承擔能力，避免因違約交割影響個人信用及面臨法律責任。

致茂 違約交割 台股 聯茂

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