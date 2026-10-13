電信三雄 獲利來電
電信三雄昨（12）日公布9月營運表現，受惠iPhone 18 Pro熱銷，中華電信9月每股純益0.57元，拿下電信單月每股獲利王，台灣大0.48元次之；累計前三季獲利表現，台灣大以每股4.26元，小幅領先中華電信的4.25元，遠傳則為3.16元。
中華電9月營收244億元，年增20.9%，歸屬於母公司業主淨利44.4億元，年增44.2%，每股純益0.57元，營收、獲利均為同期新高；累計前九月營收1,889.5億元，年增10.8%，歸屬母公司業主淨利329.7億元，年增12.1%，每股純益4.25元，營收、獲利超越財測目標。
中華電信9月受惠一次性資產活化效益，資通訊營收受惠金融服務與監管部門對IDC、雲端及資安設備建置需求，年增24.9%；海外子公司台商建廠專案完工交付推升資通訊專案營收，此外，iPhone 18 Pro帶動行動客戶數與ARPU雙增、手機及3C銷貨收入增加，固網寬頻1Gbps以上高速用戶年增逾六成，子公司受惠AI需求成長，共同推升集團合併營收再創佳績。
台灣大9月營收174.1億元，月增3.7%，年增10.3%，稅後純益14.7億元，年增28.2%，每股純益0.48元；累計前九月營收1,495.8億元，年增5.4%，稅後純益129.5億元，年增22.7%，每股純益4.26元。
台灣大表示，Telco電信受惠iPhone 18 Pro開賣帶動買氣，銷貨收入年增20%，高速家用寬頻驅動家戶營收年增15%；Telco+企業受惠AIDC收入挹注；Telco+Tech科技的momo營收年增8%，品牌電商受惠新代理品牌3COINS首店開幕迴響熱烈；獲利部分受惠持續深化「MyAgent 台灣大龍蝦」等AI工具應用，加上業外貢獻，推升獲利表現。
遠傳受惠iPhone 18 Pro新機熱賣，9月營收再次突破百億元，來到109.62億元，月增14.8%，年增8.7%，為同期新高，每股純益0.36元，累計前九月營收862.30億元，年增11%，稅後純益113.92億元，年增13.2%，每股純益3.16元，營收獲利均超越財測，前九月每股純益財測達成率達110%。
遠傳表示，月租型用戶5G滲透率領先同業，突破五成，iPhone新機買氣帶動5G升級潮推升平均帳單金額；企業智慧資通訊受惠雲端專案順利交付，穩定成長。
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