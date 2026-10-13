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就市論勢／晶圓代工 分批布局
盤勢分析
展望本周，美國通膨數據與第3季財報將成為定價關鍵；若企業展望足以支撐獲利上修，股市仍有延續多頭的空間，惟高評價族群對利率與財測落差將更為敏感，地緣政治及能源價格波動亦可能加大震盪。
台灣方面，AI供應鏈營收表現仍為盤勢提供支撐。台積電（2330）15日第3季法說會將是本周重要觀察點，市場焦點除第4季營收與毛利率展望，也包括先進製程、先進封裝產能及資本支出規劃。對台股而言，法說能否帶動行情，取決於管理層展望相對市場預期的差距，不能僅以營收創高推論股價必然上漲。AI投資帶動的晶片、互連、散熱與電力需求值得持續追蹤，但供應鏈受惠程度仍須由個別公司的訂單、毛利率與現金流驗證，選股宜從題材擴散轉向獲利品質。
投資建議
整體操作維持審慎偏多，以獲利可見度較高的AI核心供應鏈為配置主軸，採分批布局並控制追價幅度。優先關注具技術門檻、量產能力與客戶黏著度的晶圓代工、先進封裝及關鍵零組件業者，並評估高速傳輸、散熱與電源管理實際營收貢獻。
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