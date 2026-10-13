AI產業需求強勁，上市櫃公司締造亮麗三高佳績，9月營收一舉衝上6.59兆元，刷新史上單月新高，且連兩個月超過6兆元大關；第3季營收18.4兆元，創歷史單季新高；前九月營收總額達48.5兆元，年成長率37.6%，同樣創歷年同期新高。法人預期10月、第4季營收將維持成長態勢，且第4季獲利成長幅度將超過營收。

2026-10-13 01:33