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定期定額排名 洗牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（12）日公布9月定期定額交易戶數。9月投資人對個股、ETF布局出現顯著洗牌，個股由台積電（2330）持續稱霸，兆豐金、第一金等公股金控大幅擴增；ETF市場則由國泰永續高股息展現強勁吸金動能，超車元大高股息奪下第二名。

在個股定期定額方面，台積電戶數續揚至23.28萬戶、月增0.49%，穩坐定期定額人氣冠軍；玉山金以2.62萬戶，穩居第二；兆豐金則單月戶數大增12.45%至2.38萬戶，名次攀升至第三名；相較之下，鴻海月減14.08%降至2.17萬戶，退居第四名，中信金亦下滑8.79%退居第五名。此外，台達電月增6.44%，超車中華電與富邦金來到第六名。

ETF定期定額市場整體名次相對穩定，元大台灣50罕見出現人數減少，但僅微幅修正0.32%，仍以127.59萬戶穩居百萬戶霸主；國泰永續高股息單月大增2.45萬戶、月增7.85%達33.72萬戶，拿下ETF排行榜亞軍。

其餘ETF表現上，群益台灣精選高息月增7.10%穩居第五名；科技與海外型ETF動能強勁，國泰台灣科技龍頭月增11.39%達6.37萬戶，凱基台灣TOP50單月成長10%突破10萬大關、達10.6萬戶，復華台灣科技優息亦成長5.49%，顯示定期定額資金除鎖定高股息標的，也逢低加碼科技龍頭型ETF。

定期定額 兆豐金 中信金

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