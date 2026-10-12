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交不出財報、獨董全辭 永冠自10月14日起列為變更交易方法且停止買賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永冠自10月14日起列為變更交易方法且停止買賣。記者籃珮禎／攝影
永冠自10月14日起列為變更交易方法且停止買賣。記者籃珮禎／攝影

台灣證券交易所表示，永冠-KY（1589）前因有營業細則第49條之1及第49條之3規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨採行分盤集合競價交易方式在案。因該公司獨立董事均已辭任，經證交所2026年8月12日通知限期60日內補選，惟迄期限屆滿仍未完成補選，核有證交所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第26條第2項規定之情事，對其上市有價證券自今年10月14日起併案列為變更交易方法。另該公司上市有價證券目前仍處停止買賣狀態，並維持停止買賣。

永冠前因未依期限公告申報2025年度、2026年第1季及第2季財務報告、無法如期償還債權人要求贖回的中華民國境內第四次無擔保轉換公司債且屆滿三個月仍未償還債務或與債權人達成和解協議，核有同細則第50條之3第1項第1款及第7款規定的情事，經證交所公告其上市有價證券停止買賣在案。因該公司未能於停止買賣處置日(2026年4月7日)起六個月內補正公告申報2025年度財務報告，核有同細則第50條之3第3項第6款應終止其有價證券上市的情事，證交所已公告終止上市暨停止公開發行日期為今年11月18日。

永冠 永冠-KY 證交所

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