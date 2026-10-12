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證交所董座林修銘接受《日經》專訪：發揮產業 優勢連結全球資金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所董事長林修銘（圖）。記者曾學仁／攝影
證交所董事長林修銘（圖）。記者曾學仁／攝影

面對全球AI浪潮襲捲與國際資本市場轉型，臺灣證券交易所董事長林修銘日前接受日本經濟新聞（Nikkei Financial）專訪時表示，證交所將以「世界科技島」的資本樞紐為願景，持續深化與日本等國際金融市場的跨國合作。證交所同時也正積極透過推行璞玉指數強化投資人對優質供應鏈的認識、精準建構「創新板生態系」培育下一世代護國群山，全面展現台灣資本市場的強大韌性與全球影響力。

林修銘在專訪透露，為提升日本個人及法人投資人參與台灣資本市場的便利性，證交所積極與日本全國性大型證券公司進行洽談，未來可望呈現具體成果。未來除深化以ETF為核心的跨國投資商品外，亦將致力於讓日本投資人能更直接地配置台灣優質個別股票，更希望能吸引日本養老金或壽險資金等長期基金進入台灣，讓台灣市場的投資人更加多元化。

林修銘表示，台灣企業掌握全球AI與半導體等未來關鍵技術，具備高度世界影響力；而科技發展也帶動台灣資本市場的定位及經營方向，擁有堅實的產業基礎是臺灣資本市場的特色。目前台股市值約50%為外資持股，未來資本市場也將持續強化與國際連結，以科技支撐資本、資本支持新興科技，讓台灣成為全球新興產業聚集的島嶼，實現「世界科技島」。

台灣科技龍頭已經向世界展現台灣市場的優勢，林修銘透露下一階段目標，是向國際展示台灣還有許多優質的中小供應鏈企業與傳統產業。針對這些穩定發放股利的優質企業，證交所的全資子公司臺灣指數公司亦編製璞玉指數，提供投資人多元選擇，尤其當股價波動時，這些璞玉成分股更能展現出其價值，也希望外界能多關注這些企業，並將其納入投資組合。建構創新板生態系，培育下一世代新興產業為培育台灣下一世代的新興企業，證交所近年也推出臺灣創新板，從早期階段開始尋找案源，並陪伴其價值發現與成長，打造完整生態系。臺灣創新板不侷限於企業的資本額大小或獲利，更看重其市場價值，包含綠能、循環經濟、生物科技、機器人、智慧醫療、AI應用等企業，都是下一個階段、未來的新興產業。在公布2026年第2季財報後，創新板30家企業中，有16家實際上已實現盈利。

林修銘表示，證交所將以堅實的產業優勢吸引全球資本，打造對世界開放的市場，秉持透明、安全、穩定與高效原則，引導全球資金灌溉高科技產業，再以資本培育未來新興科技產業，進一步實現「世界科技島」的願景。

日經 證交所 資本市場

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