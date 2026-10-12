寬量國際看好台灣中小「QIC AI 500」5年市值成長五倍

寬量國際（QIC）12日指出，受惠於美系M9巨頭與AI獨立基礎建設商至2030年龐大資本支出，以及AI強權中唯一強勁淨現金部位的台灣前50大AI龍頭企業（T50）推動供應鏈在地化雙利多效應，看好500家台灣中小AI公司「QIC AI 500」市值於2030年成長五倍、來到2.7兆美元，成為最大贏家。

寬量國際「第20屆QIC CEO WEEK」投資論壇明日起在香港舉行，向全球資本市場介紹「QIC AI 500」論述，除10月13至14日實體論壇外，線上論壇則從10月20日起接續登場，共計34家頂尖台灣企業將與全球機構投資人展開深度對談。

第20屆「QIC CEO WEEK」參與企業規模創下香港歷年新高，包括34家上市櫃、Pre-IPO與新創產業領袖，吸引超過100位橫跨國際創投、家族辦公室與頂尖機構投資人參加，與會國際機構投資人管理總資產更是超過20兆美元。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，AI產業自2023年起已改變台灣資本市場樣貌，有20家20億美元以下的小型股，如川湖（2059）、穎崴（6515）、台光電（2383），以不到四年時間成為超過百億美元市值及全球AI供應鏈的T50企業，相信在M9資本支出效應帶動下，2030年會有更多T50公司來自目前的QIC AI 500。

根據寬量國際預估，2026至2030年間M9（Microsoft、Amazon、Google、Meta、Oracle、SpaceX、Tesla、NVIDIA與Apple）以及AI獨立基礎建設商將投入高達6.5兆美元AI資本支出，年複合成長率（CAGR）高達35%，帶動T50企業AI相關營收自2025年1,793億美元成長至2030年的2.15兆美元，CAGR高達64%。

值得注意的是，台灣T50企業總現金部位2026年上半年已來到6.8兆元，年底前更有望突破10兆元大關，其淨現金部位亦創下1.6兆元歷史新高，展現出超越日韓龍頭企業的強健現金流與財務韌性，在供應鏈持續在地化帶動下，QIC AI500必將成為全球超大型AI公司主導資本狂潮下，未來真正受益的中小型企業。

根據寬量國際團隊針對台灣「QIC AI 500」所進行的原創研究架構，在深入檢視台灣T50以外共計2,289家上市櫃及興櫃中小市值企業過去12個季度公開財報、法說會與公開資訊後，嚴選出500家實質受惠於AI浪潮的「QIC AI 500」明日之星，其中包含69家市值介於20至100億美元的中型股、227家市值介於3至20億美元的小型股，以及204家市值小於3億美元的微型股。

受惠於全球AI巨頭與T50供應鏈持續在地化雙利多效應，寬量國際預估「QIC AI 500」企業總營收將以18%的CAGR速度成長至2030年的6,650億美元，以「QIC AI 500」企業過去三年平均3.8倍的市值營收比（P/S）計算，「QIC AI 500」企業總市值預計將從目前4,880億美元成長五倍，於2030年達到2.66兆美元。

李鴻基表示：「自2023年AI元年以來，台股已有20家小型股成功升格為T50龍頭成員，我們認為「QIC AI 500」體系中的500家明日之星企業，正是下一波未來五年全球投資人獲取超額報酬（Alpha）的最佳來源，而其中20家即將參加本周第20屆QIC CEO WEEK」。