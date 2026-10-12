證交所林修銘接受《日經》專訪：深化台日金融合作、連結全球資金

面對全球AI浪潮襲捲與國際資本市場轉型，臺灣證券交易所董事長林修銘日前接受「日本經濟新聞（Nikkei Financial）」專訪時表示，證交所將以「世界科技島」之資本樞紐為願景，持續深化與日本等國際金融市場的跨國合作。證交所同時也正積極透過推行「璞玉指數」強化投資人對優質供應鏈的認識、精準建構「創新板生態系」培育下一世代護國群山，全面展現臺灣資本市場的強大韌性與全球影響力。

深化臺日金融合作，打造雙向投資與多元資金管道

林董事長於專訪中透露，為提升日本個人及法人投資人參與臺灣資本市場的便利性，證交所積極與日本全國性大型證券公司進行洽談，未來可望呈現具體成果。未來除了深化以ETF為核心的跨國投資商品外，亦將致力於讓日本投資人能更直接地配置臺灣優質個別股票，更希望能吸引日本養老金或壽險資金等長期基金進入台灣，讓臺灣市場的投資人更加多元化。

發揮科技供應鏈優勢 擁抱全球資本並支持前瞻科技

林董事長表示，臺灣企業掌握全球AI與半導體等未來關鍵技術，具備高度世界影響力；而科技發展也帶動臺灣資本市場的定位及經營方向，擁有堅實的產業基礎是臺灣資本市場的特色。目前台股市值約50%為外資持股，未來資本市場也將持續強化與國際連結，以科技支撐資本、資本支持新興科技，讓臺灣成為全球新興產業聚集的島嶼，實現「世界科技島」。

推行「璞玉指數」計畫 向國際展示優質企業

臺灣科技龍頭已經向世界展現了臺灣市場的優勢，林董事長透露下一階段的目標，是向國際展示臺灣還有許多優質的中小供應鏈企業與傳統產業。針對這些穩定發放股利的優質企業，證交所的全資子公司臺灣指數公司亦編製「璞玉指數」，提供投資人多元選擇，尤其當股價波動時，這些璞玉成分股更能展現出其價值，也希望外界能多關注這些企業，並將其納入投資組合。

建構「創新板生態系」 培育下一世代新興產業

為培育臺灣下一世代的新興企業，證交所近年也推出臺灣創新板，從早期階段開始尋找案源，並陪伴其價值發現與成長，打造完整生態系。臺灣創新板不侷限於企業的資本額大小或獲利，更看重其市場價值，包含綠能、循環經濟、生物科技、機器人、智慧醫療、AI應用等企業，都是下一個階段、未來的新興產業。在公布2026年第二季財報後，創新板30家企業中，有16家實際上已實現盈利。

林董事長強調，證交所將以堅實的產業優勢吸引全球資本，打造對世界開放的市場，秉持透明、安全、穩定與高效原則，引導全球資金灌溉高科技產業，再以資本培育未來新興科技產業，進一步實現「世界科技島」的願景。