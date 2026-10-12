林修銘：擬推動日本投資人買台股 吸引日本養老金進入台灣

台灣證券交易所董事長林修銘接受日經專訪，表示將持續深化台日金融合作，打造雙向投資與多元資金管道。他透露，證交所正積極與日本全國性大型證券公司進行洽談，未來不只透過ETF，希望讓日本投資人能更直接配置台灣個股。

林修銘並且提到，希望吸引日本養老金或壽險資金等長期基金進入台灣，讓台灣市場的投資人更加多元化。

林修銘日前接受日本經濟新聞（Nikkei Financial）專訪，他表示，台灣企業掌握全球AI與半導體等未來關鍵技術，具備高度世界影響力；而科技發展也帶動台灣資本市場的定位及經營方向。

目前台股市值約50%為外資持股，未來資本市場也將持續強化與國際連結，以科技支撐資本、資本支持新興科技，讓台灣成為「世界科技島」，證交所也將持續深化與日本等國際金融市場的跨國合作。

在台日合作方面，林修銘在專訪中透露，為提升日本個人及法人投資人參與台灣資本市場的便利性，證交所積極與日本全國性大型證券公司進行洽談。未來除了深化以ETF為核心的跨國投資商品，也致力讓日本投資人能更直接地配置台灣優質個別股票

證交所同時積極透過推行「璞玉指數」，強化投資人對優質供應鏈的認識；並建構「創新板生態系」，希望培育下一世代護國群山。