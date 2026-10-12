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台積電騰籠換鳥釋900億商機！外資點名這二檔迎「AI第二波紅利」

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

大和資本在最新釋出的「亞洲晶圓代工廠產業」報告中指出，台積電（2330）正進行產能優化策略，預計每年將釋出約30億美元的商機，外溢效應將使二線晶圓代工廠跟隨台積電成為AI成長浪潮中的「第二波受益者」。

亞洲廠商中，大和資本建議台廠「買進」台積電、目標價3,000元不變；聯電（2303）維持「持有」評等，目標價由108元大升至145元；世界先進（5347）初評給予「優於大盤」評等、目標價上看210元。

大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成指出，AI的建設是一個多年期周期，發展趨勢已從純粹的「算力」延伸至「電力與連接性」，進而帶動需求從先進製程擴散至特殊製程代工廠，引發產業一連串漣漪效應。

為了因應強勁的 AI HPC 需求造成的先進製程供不應求，台積電正進行產能優化策略，如關閉部分成熟型製程廠房以騰出更多的空間或轉作先進製程／封裝之用，預計將推動晶圓代工業界迎來範式轉移（Paradigm shift）。

徐禕成說，台積電將在2026年至2027年期間，關閉部分老舊成熟製程廠房，如6吋Fab 2與8吋Fab 5，以緩解先進前段晶圓製造和後段封裝測試如CoWoS的產能瓶頸。這將釋出龐大成熟製程商機，嘉惠同業。

考慮到台積電關閉部分晶圓廠的不同時程，及客戶認證替代晶片廠所需的交期，徐禕成預計台積電產能優化策略每年將釋出價值約30億美元、約當聯電2025年營收40%的商機，今年開始生效，2027-2028年則加速擴展。

由於許多AI配套晶片並不需要先進製程，徐禕成認為二線晶圓代工廠已跟隨台積電成為AI成長潮中的「第二波受益者」，並享有產能利用率提高與議價能力提升的優勢，預計將推升產能利用率在2027年前達到滿載水準。

徐禕成預期聯電2027年第1季起，產能利用率有望達到100%，並計畫調漲相關節點價格，因此調高2027-2028年每股稅後純益（EPS）21%-22%；世界先進透過與台積電的策略合作，成功將業務從記憶體轉型至混合訊號、電源類比與嵌入式記憶體等高附加價值特用製程。

台積電 外資 晶圓代工廠 聯電

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