大盤震盪千金股當道！這二檔飆漲停 法人喊獲利暴增

台股近來雖高檔震盪，不過相關題材股仍吸引買盤追捧，如12日的千金股族群中，旺矽（6223）、均華（6640）等紛紛在個別利多題材的發酵下，買盤積極追捧，激勵股價亮燈漲停，表現相當亮麗搶眼。

千金股族群由於普遍具有特殊利基，往往能帶來強大的獲利成長性，因此均為台股高估值的代表。而12日台股小跌收市，千金股族群漲跌互見，其中尤以旺矽、均華強鎖漲停最為強勢，躍居台股盤面的交投亮點。

台系探針卡龍頭旺矽，法人指出，由於AI ASIC及CPU探針卡需求持續強勁，預期第3、4季營收有望分別季增10%、20%，優於預期；其中第3季稅後淨利季增21.4%、年增111%，每股稅後純益（EPS）估18.88元。

展望後市，法人預期隨HPC應用維持強勁成長，加上探針卡產能進一步擴增、2027年VPC與MEMS整體產能有望成長80%以上，帶動營運持續暴增，估計明年探針卡營收將可來到286.1億元，年增幅高達75.7%。

均華為國內主要晶圓代工、封測廠先進封裝製程的主要設備供應商。隨先進封裝需求不斷攀升，帶動均華相關設備營收持續成長。法人預估2026年營收將年增近八成，EPS將較去年大幅暴增152%、至31.35元。

展望明年，法人指出，隨客戶擴產動能延續，其中封測客戶預計明年擴產幅度翻倍，使均華先進封裝設備需求可望同步增加。預估均華2027年EPS將進一步成長至46.12元，較今年預估數再大增47.1%。