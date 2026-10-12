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友達真的被大立光「開法會」？外資續賣2.6萬張 為今日賣超第二名

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股12日早盤一度下跌超過500點，但盤中跌勢縮小，收在49,301.96點，下跌11.48點。記者許正宏／攝影
台股12日早盤一度下跌超過500點，但盤中跌勢縮小，收在49,301.96點，下跌11.48點。記者許正宏／攝影

台股12日早盤一度下跌超過500點，但盤中跌勢縮小，收在49,301.96點，下跌11.48點，跌幅0.02%，成交量8,439.31億元。儘管台股僅小跌11點，但三大法人卻賣超593.69億元，其中外資賣超近522億元，僅投信買超。統計外資賣超前十名，賣超台塑（1301）最多，其次為友達（2409），第三名為鴻海（2317）。

台股今日整體以傳產表現較強，台泥（1101）大漲5%，航運族群齊漲，長榮（2603）漲停至255.5元，萬海（2615）大漲逾5%，陽明海運（2609）上漲逾6%。另外金融股也走強，台新新光金（2887）大漲近5%，華南金（2880）、中信金（2891）、富邦金（2881）、凱基金（2883）等上漲逾3%，其中富邦金收158.5元，再創歷史新高。

電子以光電族群漲勢領先，大立光（3008）法說會後股價奔漲停7,325元，台表科（6278）衝漲停收272.5元，創新高。不過電子權值股跌多漲少，美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，針對用在AI伺服器的電力傳輸系統及其元件啟動337調查，相關遭調查公司台達電（2308）、鴻海、廣達（2382）都下跌。

統計外資賣超前十名，分別是台塑、友達、鴻海、元大台灣50（0050）、力積電（6770）、台塑化（6505）、聯電（2303）、台中銀（2812）、中纖（1718）及大華韓國KOSPI50（009829）。觀察籌碼面，外資和投信在台塑、台塑化呈現土洋對作，友達則連續遭外資大賣五天，今續賣2.6萬張，外資也賣超力積電五天、鴻海四天，聯電遭外資連三賣。

友達積極進軍光通訊領域，聚焦資料中心10公尺內短距離高速傳輸需求，攜手富采（3714）、鼎元（2426）、達興材料（5234）及康寧，發表系統級Micro LED CPO光學模組。近日友達因CPO及先進封裝題材，股價一度衝高至43.55元。

不過大立光在法說中指出，不看好MicroLED在CPO的發展潛力，因為雖然光纖比較粗，較好組裝，但耗電量跟體積更大，效率不夠好，並坦言目前沒有碰到客戶計畫採用。大立光這番說法讓友達12日股價續跌，不過終場僅下跌2.87%，收35.55元，守住月線。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

友達 大立光 外資 鴻海 台股

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