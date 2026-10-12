群益投信：Q4投資聚焦DUO策略 兼顧成長收益

今年第三季雖受通膨升溫、AI變現疑慮影響，全球金融市場呈現高檔震盪，但整體經濟展現韌性，基本面、企業獲利與資金動能同步增強，評價面經過回檔修正後回到合理區間，為後續行情奠定基礎。展望第四季，群益投信表示，利率變化仍將牽動市場風險偏好，但隨AI應用加速擴散、企業營運續旺，多頭格局可望延續，短期波動反而提供重新檢視與布局的契機。

群益投信指出，面對機會與挑戰並存的環境，投資人可採用「DUO」高效投資策略，以多工處理（Multi-tasking）的理財思維進行股債多元配置，掌握科技趨勢與成長契機，同時建立收益與防禦機制，靈活因應市場變化，打造攻守兼備的投資組合，在震盪中穩健前行。

群益投信表示，「DUO」高效投資策略中的「D」代表 Diversify 多元分散風險，今年來全球金融市場震盪頻繁，穩健型投資人可透過「先固息、後增益」架構，利用多重資產基金、目標風險組合平衡基金，或結合具有高息優勢的債券基金及ETF，像是金融債基金、非投等債基金、優先順位非投等債基金、短天期ESG BBB級投等債ETF、優選非投等債ETF等，以獲得穩健息收並降低投組波動。

「U」為Upside Trend 掌握上行趨勢，在AI需求強勁與應用落地，以及大廠資本支出加速下，台美科技供應鏈獲利維持高成長，成為推升台股、美股向上的核心動能。投資人可透過主動式台股ETF、台股基金、主動式美股ETF、市值型美股ETF、科技型美股ETF、美國成長股基金，以參與AI核心商機。

「O」則是Opportunity 捕捉潛力機會，尤其印度受惠於政策利多、內需強勁，有利股市重返成長格局，有意參與補漲行情的投資人可適度配置印度相關股票基金。此外，日本自首相高市早苗上任後，積極推動各項改革政策，並邁向利率正常化，為日本經濟注入新動能。看好日股紅利的投資人，不妨透過以日股為核心部位的亞股基金來掌握新多頭行情。整體來看，「DUO」高效投資策略協助投資人抵禦波動，同時掌握潛在商機，以從容應對重啟升息後的經濟新局，同時達成資產穩健增值的理財目標。

群益環球金綻雙喜基金經理人許書銘表示，第四季操作仍以股優於債為主，在股市布局上，隨著AI資本支出加速，可鎖定獲利能見度最高的科技成長股、財務體質良好的大型股，以及受惠於半導體超級周期的新興亞股。債券配置上，因應利率環境變化，短債表現相對受惠，可善用具收益優勢的非投等債、新興債建立穩健現金流來源，並強化投組防禦力。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含說，產業布局上，AI領域在模型突破、硬體擴建、資本回收與代理商業化同時發展下，市場注意力形成四層重疊，角度也自能否建成延伸至能否應用、收費並留下現金，現階段來看，市場對接下來最高成長預期仍集中於AI基礎設施，相關硬體獲利可望延續，料為資金匯集之處，非電族群則可留意包括金融、航太與能源，以掌握個股輪動下的投資契機。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍認為，產業面來看，AI應用拓展帶動AI硬體需求，後續看好具缺貨題材、訂單能見度高，且受惠AI長期成長趨勢的科技、工業、非必須消費產業。操作上可分批布局以待行情發動，同時密切追蹤總經動能以及企業財報變化，以利汰弱留強。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易分析，隨著AI應用需求大爆發，推升相關供應鏈獲利表現，預估今年台股企業獲利成長率上修至40%，明年將再成長25%，有助支持台股多頭延續。投資配置上，AI長期成長趨勢仍是核心主軸，可關注先進製程、先進封裝、廠務工程、矽光子、測試介面、PCB/CCL、ASIC及低軌衛星等獲利成長動能強勁族群，以掌握AI發展所帶來的成長紅利。