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誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

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誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股12日早盤一度下跌超過500點，但盤中跌勢縮小，收在49,301.96點。聯合報系資料照
台股12日早盤一度下跌超過500點，但盤中跌勢縮小，收在49,301.96點。聯合報系資料照

台股12日早盤一度下跌超過500點，但盤中跌勢縮小，收在49,301.96點，下跌11.48點，跌幅0.02%，成交量8,439.31億元，三大法人賣超593.69億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超521.98億元，投信買超71.23億元，自營商賣超（合計）142.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.99億元，自營商（避險）賣超134.95億元。

台積電（2330）小跌收2,540元，美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，針對用在AI伺服器的電力傳輸系統及其元件，啟動337調查，被調查公司包括鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）等。台達電下跌逾3%，鴻海跌1.8%，廣達下跌1%。

封測股相對較強，日月光投控（3711）收762元，漲幅逾2%，創下新高，台星科（3265）衝出第三根漲停，也創下歷史高，欣銓（3264）上漲逾6%。和碩（4938）9月合併營收達2,147.53億元創新高，月增逾1.4倍、年增86.9%，股價爆量跳空衝漲停，收98.6元。

美系外資在大立光（3008）法說會後發布報告，預估2027年光纖陣列單元（FAU）營收占比3%，2030年有機會超過50%，目標價調高至11,000元，帶動大立光飆上漲停7,325元。

貨櫃三雄群起大漲，長榮（2603）漲停至255.5元，萬海（2615）大漲逾5%，陽明海運（2609）上漲逾6%，展望第4季，長榮海運總經理吳光輝指出，依目前訂艙情況，樂觀看待第4季至明年農曆春節前的貨運需求，景氣將好到明年第1季。

三大法人 台股 自營商 投信買超 台積電 台達電

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