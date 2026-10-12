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12萬片有望提前達陣！傳科技大廠搶台積電2奈米 CDF後市動能強勁

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
蘋果、輝達、超微、高通等大廠衝刺AI與高速運算（HPC）商機，傳出近期追加預訂台積電2奈米家族產能規模。路透
蘋果、輝達、超微、高通等大廠衝刺AI與高速運算（HPC）商機，傳出近期追加預訂台積電2奈米家族產能規模。路透

蘋果輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）等大廠衝刺AI與高速運算（HPC）商機，傳出近期追加預訂台積電（2330）2奈米家族產能規模，增幅10%~20%，台積電也加速擴充2奈米家族產能擴建腳步，挹注整體營運動能更為強勁。

市場原本預估台積電年底2奈米家族月產能約萬至10萬片，2027年成長至11萬片至14萬片。

業界傳由於客戶追單狀況踴躍，台積電加速擴充2奈米家族產能，今年底月產能將衝刺12萬片，即原訂2027年目標將提前達陣。

台積電在今年台積電北美技術論壇表示因應AI等強勁需求，今年首度同時有五座2奈米廠放量，包含新竹兩座、高雄三座。台積電2奈米第一年晶圓產出將較2023年3奈米第一年晶圓產出增加45%，2026年至2028年2奈米產能年複合成長率將達70%。

群益期貨（6024）表示，近期投資人掀起ETF投資熱潮，玉山市值動能50（009803）於9月15日除息0.9元，年化配息率16.6%，截至10月6日收盤，今年以來玉山市值動能50今年以來的含息報酬率達到87.4%，優於元大台灣50（0050）的81.1%，顯示玉山市值動能50不只配息佳，含息報酬率也優於元大台灣50。而玉山市值動能50最大成分股為台積電，隨著資金持續投入玉山市值動能50將有助進一步推升台積電股價走勢，投資人不妨可以留意台積電期（CDF）做相關操作。

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