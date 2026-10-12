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旺季行情延續 貨櫃三雄大漲長榮強勢漲停

中央社／ 台北12日電

受惠旺季行情延續，貨櫃航運股今天走勢強勁，長榮海運早盤即亮燈漲停，萬海漲逾8.5%，陽明漲逾6.5%。市場看好中國大陸十一長假後出貨需求回溫，加上貨櫃運價維持相對高檔、全球塞港問題持續壓縮有效運力，支撐航運股買氣。

貨櫃三雄9月營收表現亮眼，長榮海運9月合併營收新台幣497.11億元，年增63.75%；陽明海運9月營收216.99億元，年增69.94%；萬海航運9月營收217.75億元，年增97.63%，年增幅近1倍，反映旺季需求與運價維持高檔，帶動貨櫃航商營運表現。

展望後市，萬海表示，中國大陸十一長假結束後，製造及出貨活動逐步恢復，今年節後需求回溫力道優於往年，加上港口壅塞、船期延誤及燃油成本波動，貨主傾向提前安排運輸，預期第4季亞洲區內近洋航線傳統旺季營運動能將延續。

運價方面，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）在十一長假後止跌回升，歐洲線、地中海線數月連跌後首見止跌小漲，美西線、美東線盤整，市場運價走勢呈現美線相對強、歐線較弱的格局。

長榮海運總經理吳光輝指出，「以美國線來說，春節過年以前看不出任何悲觀理由」。

不過，紅海航線復航進度仍是市場關注焦點。部分航商評估安全條件後，開始恢復經蘇伊士運河航行。吳光輝指出，紅海地緣政治風險尚未根本解決，航商須考量船舶與貨物安全，部分船公司可能採取去程繞行、回程經蘇伊士運河的方式，在安全與營運效益間取得平衡。他指出，新加坡等主要轉運港碼頭使用率已逾9成，塞港及船期延誤問題持續，可能抵銷部分新增運力。

陽明表示，全球船隊擴充速度跟不上需求，加上異常天候及歐美港口勞資協商等因素，未來幾年塞港問題恐難完全緩解，後續須觀察中國節後出貨力道、港口作業及紅海航線復航情況。

長榮 漲停 航運股

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