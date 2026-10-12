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台股開低走高終場守49300點 貨櫃、光學股強勢

中央社／ 台北12日電

台股今天開低震盪走高，早盤一度下跌逾500點，最低達48768.82點，而後跌幅大幅收斂，午盤後翻紅，高低震盪644點，終場下跌11.48點，收49301.96點，跌幅0.02%，成交值新台幣8439.31億元。

權王台積電下跌10元，收2540元，貨櫃三雄、光學鏡頭概念股走強。電子類股指數下跌0.37%，金融類股指數上漲2.87%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.28%。

電子權值股多收黑，鴻海下跌4.5元，收244.5元，聯發科下跌65元，收4625元，台達電下跌65元，收1900元。

貨櫃三雄9月營收皆呈年月雙增，今天股價強勢，長榮以255.5元攻漲停，萬海一度以122.5元漲停，終場漲幅8.52%，收121元；陽明上漲6.53%，收63.6元。

光學鏡頭概念股走強，大立光上漲665元，以7325元亮燈漲停，佳凌以41元同步漲停；中揚光盤中一度攻上56.2元漲停，隨後拉回，終場漲幅7.63%，先進光上漲3.68%。

資深證券分析師簡伯儀接受中央社記者電訪時表示，本週台積電法人說明會將登場，法說前市場資金轉趨觀望，電子權值股今天表現較弱，不過資金並未撤出，而是呈現輪動，部分資金轉向基期相對較低的金融及航運族群。

台股 鴻海

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