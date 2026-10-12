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台股開低走高跌11點收49,301點 台積電收低10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股12日收盤下跌11.448點、跌幅0.02%，終場以49,301.96點作收，成交量8,439億元。 聯合報系資料照
台股12日收盤下跌11.448點、跌幅0.02%，終場以49,301.96點作收，成交量8,439億元。 聯合報系資料照

台股12日收盤下跌11.448點、跌幅0.02%，終場以49,301.96點作收，成交量8,439億元；台積電（2330）收盤價2,540元，下跌10元，跌幅0.39%。

台股早盤開低，台積電等主要權值股走勢疲軟下，盤中在鴻勁（7769）、日月光投控（3711）、富邦金（2881）、大立光（3008）、台新新光金控（2887）、中信金（2891）、長榮（2603）、國泰金（2882）及台光電（2383）等其他權值股帶動下，指數由低走揚。

今日成交金額大且走高為：大立光、國巨*（2327）、世芯-KY（3661）、台光電、華通（2313）、日月光投控、鴻勁、長榮及欣銓（3264）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞（1303）、台達電（2308）、南亞科（2408）、台塑（1301）、創意（3443）、聯電（2303）、鴻海（2317）及金像電（2368）。臻鼎-KY（4958）及友達（2409）。

第一金投顧表示，加權指數創高後回檔跌破五日均線，技術面先觀察10月5日長紅 K 低點，基本上，短線防守約在48,500 點附近，美國10月14日將公告9月CPI，資金或將先保守靜待。產業則觀察10月15日台積電法說會，會中對半導體產業及AI客戶需求的展望；目前指數仍在上升趨勢的高檔整理，資金仍持續尋找機會，操作可留意9月營收表現佳，以及法說會展望佳的個股。

台股 台積電 國泰金

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