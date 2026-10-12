追高怕套、空手怕錯過？法人教一招布局 NASDAQ

美股來到相對高檔，不少投資人陷入兩難，既擔心進場後面臨修正，又怕持續觀望錯過長期成長機會。投資專家認為，與其反覆猜測市場高低點，不如透過定期定額、分批投入的方式參與市場，降低單一時點進場所帶來的擇時壓力。

展望第4季，美國期中選舉將於11月3日登場，選舉結果可能牽動後續財政、貿易及科技政策預期，短線也可能放大市場波動。此外，隨著市場逐步聚焦2027年企業獲利展望，科技巨頭後續財測及AI投資效益，將成為觀察美國科技股能否延續多頭行情的重要指標。

AI商業化進程、科技龍頭企業獲利、聯準會政策及美債殖利率，仍是牽動後續行情的關鍵變數。中信NASDAQ ETF（009800）經理人張圭慧表示，AI獲利、半導體需求及大型科技企業財報仍是市場潛在上漲動能；另一方面，評價偏高、指數集中度、美債殖利率及通膨變化，則是不可忽視的下行風險，在多空因素交錯下，NASDAQ後續走勢可能維持高檔震盪，而非一路直線上漲。

不過，從中長期產業趨勢來看，AI發展正逐步由基礎建設投資，向雲端運算、企業軟體、數位廣告及消費端應用擴散，未來除了觀察大型科技公司是否持續擴大AI資本支出外，更應關注相關投入能否進一步轉化為營收、獲利及現金流，成為支撐科技股評價的重要基礎。

中信NASDAQ（009800）追蹤美國NASDAQ-100指數，投資範圍鎖定NASDAQ掛牌的大型非金融企業，涵蓋科技、通訊服務及非日常生活消費等產業，提供投資人參與美國大型成長企業的投資工具。

NASDAQ-100具備成長潛力，但同時也可能面臨較大的評價及價格波動。尤其當市場對AI前景抱持高度期待時，一旦企業財報、資本支出展望，或通膨、利率等總體經濟數據不如預期，都可能加劇短線震盪。若投資人一次投入大筆資金，也容易受到短期市場波動影響，甚至因進場後遭遇修正，而改變原有的長期投資計畫。

相較之下，定期定額的核心並非保證獲利或完全消除投資風險，而是透過將資金分散於不同時間點投入，降低過度依賴單一進場時點的風險。市場上漲時持續累積部位，市場修正時則可用相同金額買進較多單位，若能搭配中長期投資紀律，也有助減少受到短期市場情緒干擾而追高殺低的情況。

整體而言，AI長期發展趨勢仍是NASDAQ市場的重要支撐，但在市場評價及投資人期待均處於相對高檔的環境下，後續行情可能伴隨較大波動。對看好美國大型成長企業長期競爭力，卻又擔心短線追高的投資人而言，「怕高」不代表只能空手等待，透過中信NASDAQ（009800）採取定期定額、分批布局策略，有助降低擇時壓力，同時參與美國大型成長企業的長期投資機會。