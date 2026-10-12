台股開低走高回平盤 法人：技術指標轉弱 指數有回探十日線壓力

在AI需求強勁帶動獲利持續上修，資金動能充沛之下，台股近期逼近5萬點大關。凱基投顧最新研究報告指出，台股多頭格局尚未結束，雖然市場短期仍可能受到利率政策及國際事件影響而出現波動，但從獲利成長、資金動能與AI產業趨勢觀察，驅動本輪行情的核心因素並未改變，台股可望迎向下一階段成長機會。

2026-10-12 11:13