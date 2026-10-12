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台股開低走高回平盤 法人：技術指標轉弱 指數有回探十日線壓力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數上周五漲多跌少，以道瓊工業指數上漲0.8%較佳，但費城半導體指數下跌0.4%。台股12日開低走高，盤中一度下跌544點至48,768點，並跌破十日線，不過隨即拉抬，加權指數一度來到49,311點，非常接近平盤位置。台積電（2330）盤中最低下跌40元至2,510元。金融指數最高上漲3.2%，力撐大盤指數。

法人指出，受美科技股走跌影響，台股上周五下殺跌破五日線，整周則為連四紅表現，周漲幅1.7%；盤面強勢類股為塑膠、影像監控及PCB等。美科技股表現欠佳，台股跌破五日線，且日KD指標轉弱下殺，預期指數攻勢休兵，有回探十日線壓力。指數漲多拉回整理，操作上可加碼AI業績加持、技術線型走多及法人加碼股。做多可留意AI伺服器相關、半導體股及業績傳產股。

台股 技術指標 法人

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