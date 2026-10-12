美國大型金融股本周密集公布財報 美股還要注意哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率等的看法。

三是經濟數據：本周要公布的經濟數據包括9月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、進出口物價、零售銷售、工業生產、成屋銷售等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括美國銀行、花旗、摩根大通、富國銀行、高盛、摩根士丹利、貝萊德、道富銀行、紐約梅隆銀行、PNC金融集團、公民金融集團、嘉信理財、達美樂披薩、快扣公司、ProLogis、聯合健康、嬌生等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林投顧指出，投資機會正逐漸擴展到更廣泛的族群，AI投資正在創造超越半導體與超大規模企業的需求，AI採用也開始改變各行各業企業的經濟結構。

富蘭克林投顧指出，AI交易的第一階段獎勵了建造者，如晶片、超大規模業者、基礎設施建造者，使AI成為可能。下一階段將是將AI付諸實行的公司，如工業、金融、醫療、消費性企業已經在調整價格、人力配置、成本結構等，但往往還沒有銷售任何AI產品。

富蘭克林投顧分析，隨AI變得更便宜且更廣泛可得，最有價值的資產是稀缺資產，如專有資料、可信的工作流程，這是比單純半導體、超大規模企業更廣泛的機會，而美國公司尤其有能力把握住這些機會。