凱基投顧看好三大力量支撐多頭 台股可望開啟下波行情

在AI需求強勁帶動獲利持續上修，資金動能充沛之下，台股近期逼近5萬點大關。凱基投顧最新研究報告指出，台股多頭格局尚未結束，雖然市場短期仍可能受到利率政策及國際事件影響而出現波動，但從獲利成長、資金動能與AI產業趨勢觀察，驅動本輪行情的核心因素並未改變，台股可望迎向下一階段成長機會。

凱基投顧表示，AI產業仍是推動全球科技產業成長最重要的動能，預期隨即將展開的財報季，可望延續2023年以來企業獲利持續上修的趨勢，除了反映AI需求持續優於預期外，隨著輝達Vera Rubin平台、Google TPU等新世代AI晶片陸續放量，供應鏈產能利用率與產品組合同步改善，可望進一步推升毛利率表現。更重要的是，AI需求已由模型訓練逐步擴展至推論運算及AI Agent應用，市場規模正由少數大型客戶向企業及終端市場快速滲透，成長動能更具廣度與持續性。

凱基投顧進一步指出，受惠AI晶片新品放量與需求擴散，台股獲利將延續上修循環，預估台股企業2026年獲利可望成長53%，2027與2028年在高基期下仍分別有24%與23%的成長空間，且未來數季仍存在進一步上修機會。

另一方面，聯準會雖已進入新一輪升息循環，但凱基投顧認為對股市評價面的衝擊相對有限，因台股已於今年7月受到南韓市場去槓桿效應影響，提前完成一波評價修正，在緩步升息的環境下，市場對利率上行風險已有相當程度的消化與反映。回顧歷史經驗，在聯準會啟動緩升息循環後的一年內，S&P 500平均漲幅約9%，明顯優於強升息循環下的約2%，這顯示市場真正擔憂的並非升息本身，而是快速升息所帶來的評價壓縮與經濟放緩風險。

而美國期中選舉雖可能為市場帶來短期波動，但凱基投顧分析，政治事件對股市的影響通常集中於短期情緒面。從歷史經驗觀察，無論選後國會版圖如何變化，股市於選後一年多呈現上漲趨勢，市場最終仍會回歸企業獲利、景氣循環及流動性等基本面因素。因此，即使選舉前後市場波動可能升高，但對中長期趨勢的影響相對有限。

此外，ETF資金持續流入台股，成為台股最強支撐力量。凱基投顧估算今年以來台股ETF平均每月淨流入約1,300億元，較去年平均600億元大增逾一倍。龐大資金流入帶動投信自2月以來連續8個月買超台股，今年前9月累計買超達7,800億元。相較於追逐短線行情的交易資金，這類配置型資金更重視長期報酬，因此不僅有助於降低市場波動，也能在拉回時提供穩定承接力道，強化台股下檔支撐。

展望後市，凱基投顧認為，在獲利成長、資金動能與AI產業趨勢三大力量支撐下，現階段台股並非本輪多頭行情終點，更可能是下一階段上漲行情的起點。因此，短期震盪應視為中長期布局機會，投資方向建議聚焦於Rubin Ultra供應鏈、AI ASIC、AI Agent，以及其他受惠於AI基礎建設與應用擴張的相關族群。