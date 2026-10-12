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台股早盤跌逾500點後收斂 貨櫃三雄、金融股強勢

中央社／ 台北12日電

台股今天開低，早盤最低達48768.82點，下跌逾500點，隨後跌幅收斂，回到49000點附近震盪。權王台積電下跌20元至2530元；貨櫃三雄走強，金融類股指數漲逾2%。

10時25分左右，加權指數為48979.7點，下跌333.74點，跌幅0.68%，成交值約新台幣4642億元；電子類股指數下跌1.1%，金融類股指數上漲2.42%。代表中小型股票的櫃買指數下跌0.36%。

其他權值股方面，鴻海下跌4.5元，為244.5元；聯發科下跌95元，為4595元；台達電跌105元，為1860元，跌幅逾5%。不過大立光股價由黑翻紅，盤中最高衝至7300元，大漲640元，漲幅逾8%。

貨櫃三雄9月營收皆呈年月雙增，漲勢凸出，長榮與萬海分別以255.5元、122.5元攻上漲停，陽明漲逾8%。

金融股逆勢走強，台新新光金、華南金、富邦金、中信金盤中漲逾3%，國泰金、凱基金漲逾2%。

資深證券分析師簡伯儀接受中央社記者電訪指出，台股早盤一度跌逾500點，主要因本週台積電將舉辦法人說明會，市場觀望氣氛轉濃，加上雙十連假期間美股回落，台股早盤承壓走弱。

不過他表示，台股盤中跌幅逐步收斂，櫃買市場表現相對有撐，顯示盤面並非全面轉弱，而是短線整理，營收及第3季業績表現較佳的中小型股有表現機會。

金融股 台股 櫃買指數

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