台股補跌後跌幅收斂、封測股撐盤 台星科連三根漲停

台股上周五（9日）休市，12日開盤先反映美股上周四（8日）收跌的壓力；美股周五（9日）反彈收高，則讓台股早盤跌幅逐步收斂。加權指數目前下跌約150點，仍守住4.9萬點，權值股走勢分歧，資金轉向封測與測試族群。

日月光投控在多數權值股拉回之際逆勢上漲，封測族群買氣也延伸至中小型股。台星科（3265）早盤攻上262元漲停價，連續第三個交易日亮燈，短線買盤強勁。

台星科近期法說看好明年AI客製化晶片（ASIC）需求，並將今年核定資本支出提高至134.27億元，持續擴充先進封裝與測試產能。目前HPC營收占比約51%，公司已完成2奈米產品認證，55×55毫米覆晶球柵陣列封裝（FCBGA）產品進入量產，並持續與客戶推進2.5D及CoWoS相關製程。

測試族群同樣火力全開，旺矽（6223）早盤亮燈漲停，報6,130元；穎崴（6515）上漲5.97%、報5,950元，精測（6510）上漲5.57%、報3,505元，測試三雄同步走強。AI晶片朝高效能、高功耗發展，從晶圓測試、成品測試到系統級測試，流程複雜度提高，也推升測試介面與高階測試需求。

日月光投控先前表示，AI與高效能運算需求帶動先進封裝及測試業務，已將2026年資本支出上調至105億美元，以擴充相關產能；公司並設定2027年LEAP先進封裝營收翻倍的目標。後續可留意AI晶片新平台放量及封測廠擴產進度，觀察高階封裝與測試需求能否延續。