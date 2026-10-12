台積電領跌！台股一度急挫逾540點 日月光攜手貨櫃三雄、金控雙雄抗空

台股12日開盤下跌41.36點、報49272.08點，隨後台積電（2330）領四大權值股走弱，台光電（2383）、大立光（3008）、南亞科（2408）等電子要角也紛紛走弱。

盤面僅倚靠日月光（3711）投控逆勢突圍，並攜手貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）、陽明（2609），以及金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）等奮力抗空，仍攔不住空頭大軍，指數跌點一度放大至544.62點、探至48768.82點，10日線保衛戰開打。友達（2409）、群益臺灣加權正2（00685L）、主動中信台灣（00406A）收益交投相對火熱。

美股上周五由科技權值股帶動走高，特斯拉、微軟、亞馬遜及甲骨文等走強，帶動道指、標普500與那指同步收紅；不過，OpenAI營收不如預期的疑慮仍壓抑晶片股，費半指數逆勢下跌0.41%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.02%，聯電ADR上漲0.61%、日月光ADR勁揚2.59%；累計上週，美股主要指數漲跌分歧，費半跌4.3%傷勢最重。

盤面上，五大權值僅日月光投控開高在745元，其餘皆開低。其中，台積電開低40元、報2,510元，聯發科（2454）開4,615元、台達電（2308）開1,940元、鴻海（2317）開245元。

類股方面，航運、玻陶、水泥等漲幅居前，油電燃氣、光電、電子零組件、其他電子等相對疲弱。

回顧台股8日表現，集中市場指數下跌492.93點、收49313.44點，成交值8,721.09億元。三大法人賣超915.75億元，其中，外資賣超758.52億元，投信買超30.09億元；自營商賣超（合計）187.31億元。

累計上週，集中市場指數上漲837.70點、漲幅1.73%，週線連4紅。三大法人期間賣超573.87億元，其中，外資賣超236.57億元，投信賣超198.73億元，自營商賣超（合計）138.58億元。

法人指出，台股沿5日均線走揚，再創49968點歷史新高，距5萬點大關僅一步之遙，惟成交量能持續萎縮，追價動能不足，所幸籌碼仍相對穩定；若後續量價出現失控，宜適度調整持股，避免追高殺低。

國際方面，美國9月貿易逆差擴大13.7%，進口額創新高，顯示內需仍強，恐加重通膨壓力，加上長天期美債殖利率居高不下，市場持續關注聯準會10月27日至28日利率決策。台股短線則聚焦9月營收、第三季財報及個股表現，台積電（2330）預計10月15日舉行法說會，將成重要觀察指標，後續可留意其股價及美國ADR走勢。