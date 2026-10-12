SCFI反彈 分析師對海運股評價為中立

反應國際海運運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,664.11點，較前一周上漲0.05%，其中，美東線周跌0.04%、美西線周漲0.08%，歐洲線為周漲0.05%。

展望後市，分析師表示，2024年以來，紅海繞道導致市場潛在運力減少約5%~7%，近期各聯盟已開始評估通行蘇伊世運河的可能性；隨航商陸續復航紅海，市場潛在運力增加，歐洲線後續走勢恐持續承壓。

美東線方面，巴拿馬運河先前受到降雨不足影響而緊縮通航條件，10月中旬開始，每日通航預約名額放寬至33艘（正常為36艘），通行等候天數增加進而降低美東線船舶周轉率，通航條件改善後，將進一步減弱對美東線運價的支撐力道。近期航商透過減少航次的方式調節運力，顯示短期內運價已缺乏續漲動能。

展望後市，待氣候因素緩解、以及第4季進入傳統需求淡季後，亞洲港口塞港情況有望舒緩，將進一步減弱對於遠洋線運價支撐的力道，因此，對海運股評價為中立。