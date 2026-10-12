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美科技股、台積電ADR走弱 投顧：台股短線震盪整理

中央社／ 台北12日電

美股9日主要指數多反彈，不過費城半導體指數在台股連假期間累計下跌3.77%，台積電ADR累計下跌約4%。投顧表示，台股先前逼近5萬點關卡後震盪加劇，加上美國半導體股走弱，短線可能震盪整理，本週市場焦點為15日登場的台積電法人說明會。

美股9日主要指數多反彈，道瓊工業指數上漲0.83%，收51654.95點；標普500指數上漲0.59%，那斯達克指數上漲0.64%；費城半導體指數下跌0.41%。

台股8日開低走低，終場下跌492.93點，收49313.44點，成交值新台幣8696.96億元。三大法人合計賣超898.95億元，其中外資賣超758.52億元。

根據證交所統計，外資8日賣超主動中信台灣收益5萬9463張最多，其餘賣超前10名包括友達、元大台灣50、凱基台灣TOP50、鴻海、群益台灣精選高息、力積電、台新新光金、群創及聯電。

外資買超前10名則有主動統一升級50、南亞科、中石化、緯創、台塑、中鋼、台泥、兆豐金、國喬及FT台灣永續高息。

另外，台積電8日公布9月合併營收5118.57億元，月減0.6%、年增54.6%，為歷年同期新高；今年前9月營收3兆8987.27億元，年增41.1%。台積電將於15日召開法說會，公布第3季財報及第4季業績展望，市場關注人工智慧需求、先進製程及先進封裝展望，以及海外擴廠對成本及毛利率的影響。

美國國際貿易委員會（USITC）9日透過新聞稿指出，委員會已投票決定，就特定垂直電力傳輸系統、零組件及配置系統的運算設備等，啟動關稅法337條款調查，台灣科技廠鴻海、台達電、廣達都被列入。業者表示，向來重視智慧財產權，將依照法定程序積極應對，產品營運未受影響。

台積電

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