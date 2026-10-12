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台股散戶追價 融資水位急升

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

集中市場融資餘額上周四（8日）站上6,464億元歷史天量，單日增幅持續擴大，反映在指數強勢攻堅過程中，市場追價意願強烈，散戶與市場主力積極透過信用交易擴大槓桿。隨市場瀰漫「軋空手」氣氛，場外資金不願錯失多頭行情，推升整體融資水位急遽墊高。

統計顯示，自7月30日加權指數39,933點、融資餘額4,938億元的低點起算，至10月8日指數攀上49,313點、融資餘額達6,464億元，大盤累計上漲9,380點，波段漲幅達23.49％；同期間融資餘額暴增1,525億元，增幅更高達30.89％。

由於區間融資累積增加速度超越大盤漲幅達7.4個百分點，法人指出，這凸顯近期散戶追價情緒激昂，以信用交易開槓桿的力道相當猛烈，盤面籌碼浮額正快速累積。

進一步檢視盤面籌碼，近期融資增加最密集的族群，主要集中在權值供應鏈、人氣題材股及中小型飆股。值得注意的是，部分個股不僅融資水位連日攀升，更獲外資、投信等法人大舉敲進，形成「融資連增+法人同步買超」的雙強籌碼結構。

其中，化合物半導體指標台亞（2340）融資連五日增加，法人上周大買7,812張居冠，融資維持率達185.5％；台塑化（6505）融資連六增，法人敲進4,065張；橡膠大廠台橡（2103）融資連五增，法人買超3,859張。

而PA功率放大器廠宏捷科（8086）融資更連八日增加，融資維持率達193.18％，法人同步加碼3,605張；GIS-KY（6456）、永光（1711）、智通*（8932）、艾笛森（3591）、台境*（8476）及保瑞（6472）等，融資連增天數皆達五至十天，維持率普遍落在154％至187％的健康安全區間。

第一金（2892）投顧董事長黃詣庭、統一（1216）投顧董事長黎方國等分析，融資增加若伴隨法人買盤與高維持率，代表屬於「法人與中實戶同行」的有基之彈；但若融資快速膨脹而法人反手調節，融資維持率一旦滑落，容易在高檔震盪時引發浮額混亂。

散戶 融資餘額 台股

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