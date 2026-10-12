買美債也四貸同堂 一貸好幾層恐釀斷頭風暴

美國升息，台灣利率維持不變，台灣投資人貸款買美債，真的可以穩賺不賠做套利嗎？

合庫金控首席經濟學家兼合庫投顧董事長徐千婷表示，借錢買美債，其實就是一種帶有匯率、利率與槓桿風險的利差交易（carry trade），表面上看似乎是一種不錯的投資方式，但背後仍有不少風險。

其中最大的風險是匯率。徐千婷舉例，如果利差是2.5個百分點，但一年後台幣升值3% ，相抵之後利差就全部消失。如果做匯率避險，雖然可避開匯率風險，但利差又可能被避險成本吃掉。

第二個風險，是債券價格下跌的風險。一般說來，債券殖利率與價格就像翹翹板，殖利率往上，債券價格就往下。

徐千婷說，假設投資人是在殖利率5.3%時買10年期美債，但之後殖利率如果升到5.5%、5.8%、甚至6%，帳面價格還是會下跌。

一位銀行高層也提到，光是貸款一層的利差交易，就有這麼多可能風險了，更何況是借了好幾層的「疊券」投資方式，高槓桿操作，風險更大，一旦市場風向轉變，可能變成嚴重的斷頭風暴。

永豐金證券財管經營部資深策略分析師陳泓睿建議，投資美債還得是回歸資產配置本質，以分散風險作為布局的主要考量。