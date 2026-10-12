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美債投資也爆「四貸同堂」金管會指示從授信、銷售端雙管齊下強化控管

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導
美國10年期公債殖利率攀升、價格下跌，導致不少貸款買美債的高槓桿投資人面臨斷頭壓力，也讓「疊券風險」再度引發關注。示意圖。美聯社
美國10年期公債殖利率攀升、價格下跌，導致不少貸款買美債的高槓桿投資人面臨斷頭壓力，也讓「疊券風險」再度引發關注。示意圖。美聯社

美國10年期公債殖利率攀升、價格下跌，導致不少貸款買美債的高槓桿投資人面臨斷頭壓力，也讓「疊券風險」再度引發關注。為防範疊券熱潮蔓延、不利金融穩定，金管會日前指示銀行公會研訂《金融資產擔保授信強化管理措施》，預計年底上路。

知情官員表示，銀行公會研訂中的《金融資產擔保放款強化管理措施》，是針對所有金融資產擔保放款業務，不分亞資專區，或區外，公會最近已報上來，再作部分調整後，預計年底上路。其中，授信端重點是對客戶做總額度控管、評估最壞情境能否負荷；銷售端重點則是，嚴禁銀行勸誘客戶做疊券。

疊券是一種透過反覆質押借貸，放大財務槓桿的投資操作方式。一位民營銀行主管觀察，有投資人將買來的美債質押借錢，再買入新的美債，如此反覆質借、層層堆疊，有些高達五、六層。疊券買美債，猶如債券版的「四貸同堂」，由於美國利率比台灣高，這種高風險操作承平時或許能套利，但最近美債殖利率波動大，抵押資產價值下降，也加劇投資人風險。

一位銀行主管說，最近因美債殖利率波動大，有客戶剛借完錢買美債，就因價格下跌，被追繳擔保品。也有銀行財管主管說，有客戶在另一家銀行做多層的疊券，前幾天拿了房子急著要辦貸款，說要趕快拿到現金補繳，否則全要被斷頭賣出。

金管會從去年底就注意到疊券風險問題，特別提醒銀行注意風控，也會列金檢重點。近期為防範更多銀行跟風做疊券業務，金管會日前已要求銀行公會研訂《金融資產擔保放款強化管理措施》，從授信端、銷售端，雙管齊下管控疊券風險。

近日針對一些疊券業務做很多的銀行，金管會也去了解。知情官員強調，疊券不止對個人帶來高槓桿風險，一旦銀行承作量很大，又碰到市場大波動，金融資產遭連續斷頭賣出時，恐將引發連鎖反應、拋售潮。

美債 公債殖利率 金管會

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