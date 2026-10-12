大盤融資餘額創高 散戶、主力猛開槓桿

台股大盤融資餘額八日站上六四六四億元歷史天量，單日增幅持續擴大，反映在指數強勢攻堅過程中，市場追價意願強烈，散戶與市場主力積極透過信用交易擴大槓桿。隨市場瀰漫「軋空手」氣氛，場外資金不願錯失多頭行情，推升整體融資水位急遽墊高。

台股在國慶連假期間，受中東緊張情勢升溫、OpenAI年化營收低於預期，及美國高科技股走跌等不利因素影響，市場預期台股大盤今天恐將承壓，並回測四萬九千點大關。

展望全周，專家多預期短線震盪過後，隨台積電法說會登場，法人押寶買盤進場力挺，大盤有望止跌轉彈，挑戰突破五萬點大關，呈現「先蹲後跳」走勢。

統計顯示，自七月卅日加權指數三萬九九三三點、融資餘額四九三八億元的低點起算，至十月八日指數攀上四萬九三一三點、融資餘額達六四六四億元，大盤累計上漲九三八○點，波段漲幅達百分之廿三點四九；同期間融資餘額暴增一五二五億元，增幅更高達百分之卅點八九。

由於區間融資累積增加速度超越大盤漲幅達七點四個百分點，法人指出，這凸顯近期散戶追價情緒激昂，以信用交易開槓桿的力道相當猛烈，盤面籌碼浮額正快速累積。

進一步檢視盤面籌碼，近期融資增加最密集的族群，主要集中在權值供應鏈、人氣題材股及中小型飆股。值得注意的是，部分個股不僅融資水位連日攀升，外資、投信等法人也大舉敲進，形成「融資連增＋法人同步買超」的雙強籌碼結構。

第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國等專家分析，融資增加若伴隨法人買盤與高維持率，代表屬於「法人與中實戶同行」的有基之彈；但若融資快速膨脹而法人反手調節，融資維持率一旦滑落，容易在高檔震盪時引發浮額混亂。建議投資人避開純散戶槓桿堆疊的投機標的，聚焦具實質獲利支撐的「雙資合力股」。