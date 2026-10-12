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台股遇亂流拚先蹲後跳 法人押寶台積法說買盤有望進場 挑戰5萬關

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

台股國慶連假休市期間，國際情勢與AI指標廠都傳出負面消息，包括中東緊張情勢升溫、OpenAI年化營收低於預期等，導致美國科技股與費半指數走跌，市場預期大盤今（12）日恐面臨補跌壓力，可能回測49K。

展望全周，專家多預期，在短線震盪過後，隨台積電（2330）法說會將登場，法人押寶買盤進場力挺，大盤有望止跌轉彈，挑戰突破5萬點大關，呈現「先蹲後跳」走勢。

統計國慶連假休市期間，美股道瓊漲0.93%、那斯達克跌0.63%、標普漲0.13%，最受矚目的是與加權指數高度連動的費半指數重挫3.78%。

另外，台指期夜盤9日凌晨收盤大跌652點、收48,705點，比加權指數提前跌破49K大關，台積電個股期夜盤重跌30元、收2,535元，加上台積電ADR連假期間累計跌逾4%，都使得今天台股開盤行情承壓。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠指出，大盤短線雖遭遇亂流，但觀察台積電第3季營收創單季歷史新高，內外資法人預估第3季每股純益可望達28.5元至30元，同寫單季新猷，本周四（15日）法說會可望釋出本季營收季增約12%，持續創新高的好消息，只要「權王」法說會內容符合或優於市場預期，就有望帶動指數衝破5萬點大關。

台新投顧總經理黃文清、兆豐投顧董事長留政鈺則指出，本周起進入美台超級財報周，除了台積電15日法說會之外，今日領先登場的南亞科（2408）法說會、14日下午艾司摩爾（ASML）財報會議，都將牽動先進製程、設備、記憶體等族群後市。

法人普遍預估，台股第3季獲利有機會來到2兆元至2.2兆元的歷史新高附近，第4季則約2.1兆元至2.2兆元，全年獲利挑戰7.8兆元至8兆元歷史新高，年增率高達75%，是多頭續攻最大底氣。

另一方面，即便美國長債殖利率突破5%，惟是否影響美國股市，外資大行認為關鍵在於企業獲利的成長能力，若獲利年增率超過20%，本益比將來到24倍至25倍；若年增逾15%，則有20倍。同時，美系大行也預期台股明年企業獲利可望年增三成，短線指數站上5萬點「僅是時間早晚的問題」，中長線有望上看55K。

台股 國慶 中東

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