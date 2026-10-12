先進封裝、設備、載板 優選

國際股市進入企業獲利與資金成本相互拉鋸的階段，AI投資支撐科技產業，美國長天期公債殖利率雖處高檔，帶來籌資成本與評價壓力，但科技創新仍為企業成長提供動能。隨AI應用由模型訓練延伸至推論與企業服務，運算、傳輸及資料中心需求持續擴大，有利台灣供應鏈掌握商機。

台股逼近5萬點關卡後，漲多面臨獲利回吐賣壓。資金面上，高利率造成科技股評價壓力；籌碼面上，股價累積一定漲幅後，獲利了結增加短線賣壓；技術面上，整數關卡往往是市場共同關注的心理價位，買賣交鋒容易加劇，帶來較大的價格波動。產業成長與短線調節可以同時存在，適度拉回有助消化賣壓，為後續行情累積動能。

財政部8日公布，9月出口872.2億美元，年增60.9%，連續35個月正成長；前三季累計6,615.5億美元，年增46.2%。台積電（2330）同日公布9月營收5,118.57億元，月減0.6%、年增54.6%；依月營收加總，第3季營收約1兆4,942億元，季增17.6%、年增50.9%，再創新高。出口與龍頭企業同步成長，為台股中期展望提供支撐。

產業布局首先看好晶圓代工、先進封裝與設備。台積電高階製程已是營運主力。AI晶片追求效能與節能，帶動製程升級；運算晶片與高頻寬記憶體整合，則推升CoWoS需求。先進產能擴充與製程複雜度提高，有利設備供應商分享資本支出商機。

材料端尤其值得聚焦玻纖布、銅箔基板（CCL）與ABF載板。高速傳輸對訊號品質要求提高，推動低介電、低損耗材料升級。以日東紡公開規格為例，在1GHz測試條件下，NE玻纖介電常數為4.8，低於一般E玻纖的6.8，凸顯特殊玻纖在高速傳輸上的價值。高階玻纖布搭配樹脂與銅箔，支撐CCL規格提升，有利具技術與量產優勢的供應商擴大商機。

ABF載板則受惠AI晶片朝更大封裝面積、更高連接密度發展，帶動載板面積與層數增加，提高單顆晶片所需載板價值。大型封裝對尺寸穩定性的要求，也提升低熱膨脹玻纖材料的重要性。從玻纖布、CCL到載板，規格升級與需求成長相互推動，高階產品比重及產能利用率提高，可望改善營收結構並帶動獲利成長。

光通訊與散熱同樣受惠AI機房擴張。輝達公布的Rubin平台，ConnectX-9網路頻寬達每顆GPU 1.6Tb/s，顯示運算升級同步推高資料傳輸需求，有利高速光連接及相關元件發展。其液冷系統設計，為冷板、冷卻液分配裝置及零組件帶來商機。供應商由零組件延伸至模組與系統整合，有助提高單機供貨價值。

操作策略上，建議採取股價回檔後分批布局的方式，優先關注成長趨勢相對明確、基本面具支撐的AI供應鏈企業。待個股完成整理、成交量逐步收縮，且出現止跌或結構改善訊號後，再依風險承受度分階段建立部位。（作者是玉山（2884）投顧總經理）