一周盤前股市解析／被動元件、矽晶圓 題材熱

台股上周四（8日）受到美股走弱、台積電（2330）ADR下挫影響，開盤震盪向下，全日最低點為49,189點，弱勢整理後，終場下跌492點至49,313點作收，成交量能再降至9,000億元以下。

統一投顧協理陳晏平表示，美債殖利率重新走高，疊加台灣9月CPI年增率2.73%，短線通膨預期再度升溫，但9月上市櫃企業營收亮眼，本周台積電法說期待，搭配海力士旗下Solidigm大舉釋單台廠與世銀上修東亞AI出口動能，10月台股上漲機率高，預期台股仍將挑戰站穩5萬點大關，建議逢回布局。

AI概念及業績題材股，搭配短期營收動能股，長線追蹤族群包括台積電及先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝及特用化學等。

台新投顧協理范婉瑜指出，聯準會的會議紀要顯示，年底前進一步升息是合適的，加上美債殖利率再次觸及高位，使得台股在連假前的觀望氣氛將升溫。

由於台股這波反彈以來，領先全球主要市場創高，隨著時序進入第4季，15日台積電將舉辦法說會，美股財報季也將在10月中旬起陸續開跑，5萬點整數關卡近關情怯，能否突破，台積電法說、美股財報、10月FOMC會議是觀察重點。

操作方面，AI長多題材不變，不過切忌追高，待拉回短線支撐點位再行布局，光通、被動元件、載板、封測、矽晶圓、半導體設備、特化、散熱等基本面無虞且持續有利多題材支撐，可續留意。非電族群，塑化、金融亦可布局。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股上周盤面資金一度由高基期電子權值股轉向低基期傳產、原物料及具漲價題材族群，類股輪動仍然活躍。

操作建議優先聚焦被動元件、ABF／PCB、CCL、光通訊、矽晶圓等具第4季漲價題材與規格升級族群，同時留意美伊戰爭情勢、國際油價與美債殖利率走勢、台幣匯率，以及投信逢高調節與外資期現貨籌碼動向，面對指數創高之際，應嚴控持股水位並注意追高風險。