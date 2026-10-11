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雙十連假後買什麼？16檔營收三增股出列 法人先卡位

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

雙十連假過後，上市櫃公司 9月營收將全數公布，加上連假的不確定因素消除，市場買盤回流將聚焦基本面成績單，篩選營收月增、年增，且第3季營收季增，拉貨動能扎實的「營收全勝組」，包括臻鼎-KY（4958）、南亞科（2408）、穩懋（3105）等個股，股價還有多頭可期，法人也在連假前搶先布局。

篩選9月合併營收年月雙增，且第3季營收季增，就有逾550檔，再以近五日三大法人買賣超排序，包括臻鼎-KY、華通（2313）、富喬（1815）、南亞科、國喬（1312）、泰金寶-DR、穩懋、華新科（2492）、陽明（2609）、世界（5347）、和桐（1714）、台亞（2340）、光頡（3624）、台表科（6278）、漢磊（3707）、欣興（3037）。產業來看，電子占13檔較多，以PCB相關、被動元件、半導體、記憶體為主，傳產僅三檔，且無明顯族群性。

籌碼面來看，三大法人最積極買超的是臻鼎-KY，近五日買超達3.5萬張，其次是華通、富喬，分別獲得3.1萬張、2.4萬張買超。觀察9月營收表現，以國喬月增74.5%最高，泰金寶-DR、臻鼎-KY也分別有71.4%、27.5%的月增。年增則是以南亞科576.6%最高，其次國喬、富喬分別有96.8%、82.1%的年增。第3季營收來看，則以南亞科季增61.9%最高，其次國喬、陽明分別有48.4%、39.6%的季增。而臻鼎-KY、華通、國喬、泰金寶-DR，以及世界，是9月營收年增、月增跟第3季營收都能交出雙位數成長的公司。

營收能刷出三增好表現，加上法人買超，也反應在股價上。觀察近五日漲幅，以華新科上漲27.6%最飆，其次和桐、台亞分別有23.1%、20.6%的漲幅，股價表現最為強勢。

觀察篩選出來的個股，不管是PCB相關、被動元件、記憶體，都還是與AI需求帶動下，相關電子零組件的規格升級、漲價缺貨題材息息相關，也直接反應在營收成長上。

統一投顧董事長黎方國指出，看好記憶體到2027年的獲利成長，目前投資記憶體股風險不高，畢竟「短期缺晶片、長期缺電力，永遠缺記憶體」。晶片有台積電（2330）擴產，電力基礎建設可以慢慢建立，但是記憶體擴產完全來不及，因此記憶體可說是已經脫離過去的「景氣循環股」概念。

台新投顧總經理黃文清分析，篩選出來的個股，電子股大部分還是跟AI相關，加上9月營收還能維持雙成長，第3季營收季增，在大盤已經來到高檔之際，有紮實的基本面支撐，籌碼面又強勢，後續可望續有表現。

16檔營收全勝組法人搶買。圖／AI生成
16檔營收全勝組法人搶買。圖／AI生成

營收 連假 法人

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