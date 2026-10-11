「積友友」大搜查 外資看多六檔先進封裝與資本支出受惠股

國慶連假後，距離 10 月 15 日台積電（2330）法說會僅剩最後三個交易日，市場聚焦台積電法說會三大核心問題：資本支出是否調升、CoWoS /N2 產能擴充進度、產業展望，市場普遍預期台積電將端出正面答案，外資券商已紛紛提前調高目標價。

在受惠於台積電資本支出擴張、先進產能及封裝需求上揚的「積友友」概念股中，以萬潤（6187）最受矚目。摩根士丹利證券（大摩）最近將萬潤的目標價從1,580元上調到2,000元，為法人圈中最高，並維持「優於大盤」評等。

大摩分析，萬潤將受惠於長達數年的先進封裝趨勢。而且，萬潤共同封裝光學（CPO）產品還打入輝達供應鏈，預期 CPO 營收占比將從2026年的2%飛速成長至 2028 年的22%。

旺矽（6223）同樣受惠於先進封裝測試，Aletheia資本給出的目標價高達12,000元，麥格理的目標價也提高到9,500元，基於AI晶片周期正在縮短，而測試時間卻延長，且每個測試機台都需要探針卡。

另外，穎崴（6515）、日月光投控（3711）、弘塑（3131）、辛耘（3583）等也都是「積友友」概念股，外資維持「優於大盤」或「買進」評等，調高或維持目標價。其中，高盛對穎崴的目標價達14,800元最高，大摩將日月光投控目標價從628 元上調至 858 元，弘塑目標價最高達4,200元，辛耘目標價則上看1,320元。

瑞銀證券預估，台積電先進封裝業務在 2026/2027 年將占總營收的 12%/16%。即使面對英特爾EMIB 的競爭，台積電先進封裝營收在 2026-2030 年間仍將維持高達 50% 的年複合成長率（CAGR）。

大摩預估，台積電的CoWoS產能在2027年可望達每月20萬片，2028年則擴大到每月26萬片。台積電的2奈米需求極為強勁，預計從2026到2028年的CAGR將高達70%。另外，台積電2027年的5奈米產能將下滑，3奈米產能則持續增加。