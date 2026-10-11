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台股內外環境有利 法人：整數關卡不是終點
台股多頭於十月重啟攻勢。不過面對整數關卡還是步步為營，沒有放量攻擊，使得火力不連貫。法人認為，對內，台灣企業獲利表現仍佳、對外聯準會十月再升息機率低，台股「整數關卡」不是終點。
永豐投顧表示，產業個股表現方面，首先台積電站穩2500元，因法說在即，市場看好獲利表現於展望前景，投資人卡位，上周貢獻大盤近400點。目前看來，AI相關市場第三季獲利展望樂觀，多頭格局有機會延續，因此不少個股股價在進入第四季後普遍上揚，因此投資人應順應趨勢操作。
此外，從國際資金情況來看，永豐投顧分析，十月聯準會升息機率低，主要是從十月上旬的變化可以看出，美國市場對於高利率是有憂慮，但是聯準會對升息決策非常小心，對於通膨問題也展現寬容，當非農就業數字不佳後，十月升息的機率已大為縮減。
法人指出，上周台股成交量稍有回升，但是常常早盤開高後出現獲利回吐。透露市場量能並未升高，短線可能對股價不利，但有利行情步步進逼。
永豐投顧建議，目前行情繼續前進，「整數關卡」不是終點，且美股、台股獲利均看好，利率問題暫時不干擾的情況，市場穩步向第四季既定的多頭路徑前進，建議投資人積極把握。指數區間看48000點至51000點，逢回買進。
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