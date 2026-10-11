快訊

「黑道狀元」董念台病逝 8年前娶小33歲嫩妻自嘲「美女與野獸」

韓國瑜談朝野「再怎麼吵也有道德尺度」 被問國慶話題3字回應

鴻海在列…遭控侵權美國啟動337調查 公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台股內外環境有利 法人：整數關卡不是終點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
法人認為，對內，台灣企業獲利表現仍佳、對外聯準會十月再升息機率低，台股「整數關卡」不是終點。聯合報系資料照
法人認為，對內，台灣企業獲利表現仍佳、對外聯準會十月再升息機率低，台股「整數關卡」不是終點。聯合報系資料照

台股多頭於十月重啟攻勢。不過面對整數關卡還是步步為營，沒有放量攻擊，使得火力不連貫。法人認為，對內，台灣企業獲利表現仍佳、對外聯準會十月再升息機率低，台股「整數關卡」不是終點。

永豐投顧表示，產業個股表現方面，首先台積電站穩2500元，因法說在即，市場看好獲利表現於展望前景，投資人卡位，上周貢獻大盤近400點。目前看來，AI相關市場第三季獲利展望樂觀，多頭格局有機會延續，因此不少個股股價在進入第四季後普遍上揚，因此投資人應順應趨勢操作。

此外，從國際資金情況來看，永豐投顧分析，十月聯準會升息機率低，主要是從十月上旬的變化可以看出，美國市場對於高利率是有憂慮，但是聯準會對升息決策非常小心，對於通膨問題也展現寬容，當非農就業數字不佳後，十月升息的機率已大為縮減。

法人指出，上周台股成交量稍有回升，但是常常早盤開高後出現獲利回吐。透露市場量能並未升高，短線可能對股價不利，但有利行情步步進逼。

永豐投顧建議，目前行情繼續前進，「整數關卡」不是終點，且美股、台股獲利均看好，利率問題暫時不干擾的情況，市場穩步向第四季既定的多頭路徑前進，建議投資人積極把握。指數區間看48000點至51000點，逢回買進。

台股 法人 永豐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美科技股壓回 投顧：台股本周聚焦台積電法說會

AI行情續燒！00406A除息0.138元開盤秒填 受益人突破22萬

台股挑戰5萬點大關 00981A盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

那指創新高還能買？009800今年含息賺逾2成 經理人：高點非唯一依據

相關新聞

台股內外環境有利 法人：整數關卡不是終點

台股多頭於十月重啟攻勢。不過面對整數關卡還是步步為營，沒有放量攻擊，使得火力不連貫。法人認為，對內，台灣企業獲利表現仍佳、對外聯準會十月再升息機率低，台股「整數關卡」不是終點。

南亞科、台積電法說接力登場 誰是台股衝上5萬點推手？

台股本周將迎來幾家重要公司第三季財報及法說會，10月12日由南亞科打頭陣，13日台塑公告財報，15日台積電、力積電發布財報，同時台積電舉辦第三季法說會，也將談論第四季業績展望，台股本周是否可順利站上五萬點，令人矚目。

光輝10月常勝軍 這幾檔有看頭！法人：留意美中、油價

處於「光輝10月」的台股，正迎接上市櫃公司第3季財報公布、法說會高峰期，以及亞洲雙11、歐美感恩節、耶誕節拉貨旺季。回溯近十年10月具備「高勝率」且「正報酬」的潛力股，計有台積電、中美晶、創意、聯發科、台橡等十檔常勝軍出列。

台股衝5萬點 明年下半年添壓

距離美國期中選舉不到一個月，但高油價、高通膨，以及中東戰事的拖延，已讓美國川普政府的滿意度大幅探底，共和黨的期中選情恐怕不樂觀，若高度關心股市發展的川普，同時失去參眾兩院的控制權，是否進一步影響股市信心？百年來的歷史統計顯示，不論期中選舉結果為何，翌年六月股市指數上漲機率是百分之百。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。