美科技股壓回 投顧：台股本周聚焦台積電法說會

國慶連假期間美國科技股指數壓回，台股本週一開盤恐震盪回測49000點支撐。投顧分析，台股多頭格局尚未改變，本週聚焦台積電法人說明會獲利及展望，由於AI投資需求持續發酵，加上美國聯準會（Fed）再升息機率下降，有利第4季多頭格局延續，指數區間看48000點至51000點。

美國總統川普排除在期中選舉前對伊朗發動攻擊的可能，並表示與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）討論後，俄羅斯柴油將重新流向全球市場，美股歷經上週四大跌後，週五普遍收紅。

不過，與台股關聯性較高的費城半導體指數在台股連假期間累計下跌493.73點，跌幅達3.77%，反映半導體類股表現相對疲弱；納斯達克指數則累計下跌172.52點，跌幅0.62%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅約4%。

台股上週四下跌492.93點，收在49313.44點，成交值新台幣8696.96億元；上週漲升837.7點，漲幅近1.73%，週線連4紅。由於5日均量放大至兆元水準，顯示市場交易熱度回溫。

永豐投顧分析，台股10月重啟多頭攻勢，但面對50000點整數關卡仍步步為營，尚未出現帶動指數強勢突破的量能，盤中開高後也容易出現獲利了結賣壓，使得上攻力道不夠連貫。不過，市場多頭格局尚未改變。

永豐投顧表示，台積電股價站穩2500元，市場也將目光轉向15日登場的法人說明會，關注第3季獲利表現及後續營運展望；從9月營收、研究機構預測及美股市場調查來看，AI投資熱度仍是支撐市場的重要因素，預期進入第4季後，企業獲利表現可望延續成長動能，帶動股市維持多頭格局。

美國利率政策方面，永豐投顧認為，美國市場對於高利率有憂慮，但是美國聯準會對升息決策非常小心，對於通膨問題也展現寬容，當非農就業數字不佳後，10月升息的機率已大為縮減；台股可望沿既有多頭路徑前進，指數區間預估落在48000點至51000點。