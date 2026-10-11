南亞科、台積電法說接力登場 誰是台股衝上5萬點推手？

台股本周將迎來幾家重要公司第三季財報及法說會，10月12日由南亞科打頭陣，13日台塑公告財報，15日台積電、力積電發布財報，同時台積電舉辦第三季法說會，也將談論第四季業績展望，台股本周是否可順利站上五萬點，令人矚目。

南亞科將於10月12日召開第3季法說會，公布上季營運成果，近期業界傳出，南亞科近期陸續通知客戶，將再次調高DRAM合約價，漲幅上看20%。法人分析，南亞科出貨量與單位成本穩定，合約價再次調高之後，可直接拉升銷售收入，售價與成本間的利差同步擴大，有利毛利率及本業獲利提升。

南亞科也擴大布局高效能、高頻寬記憶體商機，日前獲准進駐屏東科學園區，規劃設立3D晶圓封裝測試廠，導入矽穿孔與晶圓堆疊技術。5A新廠預計在2027年下半年開始投片，2028年月產能達3萬片，2029年提高至3萬5,900片。

南亞科9月合併營收450.91億元，月增0.9%，並較去年同期大增576.62%，連續11個月創單月歷史新高。第3季合併營收1,336.49億元，季增61.9%，年增611.7%，創單季新高。

台積電15日舉辦法說會，分析師指出，市場聚焦四大議題，包括今年第4季毛利率指引、2奈米營收、2027年定價策略，以及德州廠最新時程等。其中，2奈米定價能力將是台積電2027年毛利率能否進一步走升的關鍵。

分析師預期，台積電第3季毛利率可望達財測高標，2奈米對毛利率的壓力則自第4季起逐步減輕。受惠2奈米產能爬坡優於預期，以及AI需求強勁，產品單價提高，將持續提高獲利成長。