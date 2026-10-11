台股衝5萬點 明年下半年添壓

距離美國期中選舉不到一個月，但高油價、高通膨，以及中東戰事的拖延，已讓美國川普政府的滿意度大幅探底，共和黨的期中選情恐怕不樂觀，若高度關心股市發展的川普，同時失去參眾兩院的控制權，是否進一步影響股市信心？百年來的歷史統計顯示，不論期中選舉結果為何，翌年六月股市指數上漲機率是百分之百。

台股走勢與美股高度關聯，台股近日以四萬九八六八點改寫盤中歷史新高，距五萬點僅一步之遙，雖然暫時拉回，但也仍站穩四萬九千點。台股今年以來，指數已大漲逾兩萬點，從兩萬八千點直攻四萬九千點，漲幅逾七成，雖然基本面支持台股挑戰五萬點的實力，但位階太高，也令投資人小心翼翼。

統一投顧董事長黎方國指出，先撇開利多因素不看，台股存在短期及中期風險為何？以及這些風險是否需要緊張？美國十一月初登場期中選舉，關係到美股重量級多頭投資人川普是否跛腳，如果這次選舉結果導致民主黨制約川普的力量變強大，可能股市的多頭會受到壓制，不只美股及台股，還包括全球股市。

然而，此短期風險並不見得會延長中期風險，黎方國指出，美國每四年選一次總統，往前推一○○年共有廿三次期中選舉，統計十一月的期中選舉到翌年的六月的股市表現，「百分之百上漲」，也就是說，在有期中選舉那年的十一月買股票，抱到翌年的六月，依照過去百年經驗來看，「一定漲，沒有輸過」。

黎方國說，這背後有很多理論基礎可以論證，但對投資人而言最重要的是這個統計數據的結果，非常強大，因為它歷經了百年歷年的驗證，可以說，明年的六月以前，多頭的趨勢還是很強。

風險將從明年下半年起，逐漸清晰，這與聯準會升息的步調有關。黎方國指出，今年九月聯準會升息一碼，到明年九月就滿一年，且今年十二月再度升息的機會也偏高，升息對經濟成長、通膨、股價指數的抑制效果已經逐漸傳導出去，股市在明年下半年將面臨較大壓力，更何況明年下半年的台股有可能已經漲到五萬八甚至六萬點，基期墊高、成長力度變緩，對股市而言就是很大的風險。