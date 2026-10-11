光輝10月常勝軍 這幾檔有看頭！法人：留意美中、油價

處於「光輝10月」的台股，正迎接上市櫃公司第3季財報公布、法說會高峰期，以及亞洲雙11、歐美感恩節、耶誕節拉貨旺季。回溯近十年10月具備「高勝率」且「正報酬」的潛力股，計有台積電（2330）、中美晶（5483）、創意（3443）、聯發科（2454）、台橡（2103）等十檔常勝軍出列。

統計2016至2025年，十檔常勝軍中，聯發科過去十年有八年收紅，勝率高達八成；台積電、創意、麗臺、台橡、群光、東元、中美晶、佳必琪、潤泰全等九檔亦繳出七成勝率。

進一步檢視過去十年的10月股價漲幅表現，顯示卡廠麗臺近十年平均漲幅高達14.8％，居全體常勝軍之冠；矽智財股創意平均漲幅達6.8％居次，聯發科以6.42％緊追在後。

值得注意的是，對照近期籌碼面變化，法人買賣超動向出現明顯分歧。在法人積極回補的標的中，台橡上周獲法人大買3,859張居冠，群光、東元、中美晶及佳必琪買超均逾1,700張以上，潤泰全亦獲買盤進駐，顯示內外資法人提前卡位低基期、高殖利率或具旺季轉機題材股。

反觀權值股方面，聯發科與台積電分別面臨近萬張及近2,000張賣壓，但法人分析，這些權值股過去十年在10月多扮演大盤穩盤要角，短期籌碼換手後，隨旺季基本面仍具表現空間。

對於台股後市，市場普遍抱持正向樂觀看法，不但預期年底前將站上5萬點整數大關，甚至將上看53K、55K。不過，第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等名師提醒，歷史統計數據雖提供季節性選股方向，但投資人仍應回歸第3季財報、產業庫存與即時籌碼動向，採分批布局策略，方能在光輝10月行情中趨吉避凶。此外，也得留意美中情勢變化、國際原油價格走向、半導體相關科技大廠對景氣看法等不確定因素。

以產業來看，投資人可留意，隨第4季各大終端消費應用進入密集發表與出貨期，具備實質業績支撐與法人買盤進駐的中小型利基電子股，有望在權值股整理之際，扮演中實戶與內資資金活絡的衝鋒部隊。