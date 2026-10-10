台股下周迎接重頭戲！台積電法說將登場 國銀估毛利率達這數字、資本支出拉高

台股下周重頭戲為權王台積電（2330）15日法說會公布第3季財報結果，受惠AI需求持續強勁，市場預估營收將達460億美元，季增15.3%、年增40%；至於毛利率，由於2奈米仍處於產能爬坡階段，短期毛利率可能受到壓抑，國泰世華預估第3、4毛利率將由上季67.7%小幅下滑至67.5%與67.3%。

國泰世華指出，市場預估台積電第3季營收將達460億美元，季增15.3%、年增40%；同時， 第4季營收可望維持雙位數成長，季增11%至506億美元，再創單季新高。至於毛利率，由於2奈米仍處於產能爬坡階段，短期毛利率可能受到壓抑，預估第3、4季毛利率將由上季67.7%小幅下滑至67.5%與67.3%。

另外，國泰世華強調，台積電是否正式宣布德州擴廠計畫將是本次法說會的重要觀察重點。不過，無論是否正式宣布，在AI需求持續強勁的情況下，市場仍預期台積電未來資本支出將持續上修，明、後年分別上看850億美元與980億美元，顯示AI需求仍將推動晶圓代工產能持續擴張。