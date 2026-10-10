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台股震盪不怕！「低貝他績效股」成資金避風港 10檔防禦奇兵出列

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
全球資本市場投資氛圍轉保守，台股預期也將拉回修正。值此「短線」投資風險擴大時刻，投資布局除了強調具下檔支撐的高股息殖利率族群外，「低貝他績優股」也因側重防守面，因而逐漸成為市場矚目的焦點。示意圖。歐新社
全球資本市場投資氛圍轉保守，台股預期也將拉回修正。值此「短線」投資風險擴大時刻，投資布局除了強調具下檔支撐的高股息殖利率族群外，「低貝他績優股」也因側重防守面，因而逐漸成為市場矚目的焦點。示意圖。歐新社

全球資本市場投資氛圍轉保守，台股預期也將拉回修正。值此「短線」投資風險擴大時刻，投資布局除了強調具下檔支撐的高股息殖利率族群外，「低貝他績優股」也因側重防守面，因而逐漸成為市場矚目的焦點。

貝他值（Beta）是用來衡量單一股票相對總體市場如大盤指數波動幅度的指標，數值大於1表示波動大於大盤，適合積極型或成長型的投資人；等於1表示波動與大盤同步，適合穩健型投資人；小於1則適合保守型投資人。

由於行情漲多回檔，後市台股承壓機率高，因此法人建議，投資人應篩選一年期貝他值小於1、9月合併營收創歷史新高、且近周獲三大法人買超的個股，是投資人另類的布局焦點。

根據篩選標準，依近周三大法人買超量排序，十大相關個股分別為：神達（3706）（貝他值為0.79）、國喬（1312）（0.35）、美律（2439）（0.36）、智通*（8932）（0.74）、和碩（4938）（0.39）、佳必琪（6197）（0.99）、德淵（4720）（0.86）、融程電（3416）（0.69）、雷笛克（5230）（0.43）、及愛山林（2540）（0.10）。

神達受惠雲端服務供應商（CSP）持續擴大資料中心資本支出，旗下負責伺服器業務的神雲科技在AI伺服器與高效能通用伺服器出貨動能暢旺下，隨著公司積極推進全球供應鏈彈性調配，加速美國新廠產能建置與擴大越南及台灣產能落地，法人預期中長期營運將維持穩健擴張趨勢。

美律方面，法人指出，隨著營運旺季發酵以及新產品量產逐漸成熟，毛利率表現可望走出谷底，營收也將逐季成長。特別是美系客戶推出摺疊手機，加上Pro版手機銷量看俏 ，將有利於手機電聲元件營收維持穩健。

受惠北美大型CSP對AI資料中心的強勁投資，法人指出，佳必琪電源產品成長動能明確，光通訊從800G放量邁向1.6T，而1.6T AEC則進入關鍵驗證與放量階段 ，帶動整體營收與毛利率提升，後市展望看俏。

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