台股5萬點前的警訊：外資由買轉賣、高價AI股震盪 下一波行情怎麼看？

台股本周在5萬點關前上演高檔震盪，5日大漲1,236點後，6日盤中最高來到49,968點，距5萬點僅31點，卻未能一舉攻克；8日更受到美債殖利率回升、美股走弱及權值股賣壓影響，單日大跌492點，收49,313點。值得注意的是，指數攻關未果之際，法人籌碼同步由買轉賣，資金則從部分高價AI股轉向記憶體、封測及高階材料，成為本周盤面最明顯的變化。

本周台股先強後弱。5日集中市場指數大漲1,236點、漲幅2.55%，收49,712點，成交值達1.15兆元，一舉收復前一波整理區；6日續漲110.51點，盤中最高49,968點，距5萬點整數關卡僅31點，最終收49,822點，再創盤中與收盤雙新高。

不過，5萬點近在咫尺之際，多方追價力道開始降溫，7日指數小跌16.18點，收49,806點；8日則在外部市場轉弱及權值股賣壓下，盤中一度跌逾600點，終場下挫492點，收49,313點，失守5日線。

從一周走勢來看，台股並非單純由多轉空，而是急漲逼近整數關卡後，短線追價動能轉弱，市場開始進入高檔換手與類股輪動階段。

法人籌碼出現高檔調節變化

籌碼變化是本周另一項重要訊號。5日台股大漲時，三大法人同步買超764.49億元，其中外資買超718.97億元，成為指數攻高的重要推力；但6日起籌碼迅速轉向，三大法人連續3個交易日賣超。

6日三大法人賣超207.87億元、7日賣超212.57億元，8日更擴大至898.95億元，外資單日即賣超758.52億元。換言之，指數從5日強彈、6日逼近5萬點，到8日明顯拉回的過程，法人籌碼已出現由積極追價轉向高檔調節的變化。

這也使5萬點後的盤勢觀察焦點，不只在指數能否再攻整數關卡，更要看外資是否重新回補台積電（2330）等權值股。

產業面來看，CCL／PCB仍是本周最具延續性的強勢主線之一。台光電（2383）5日大漲9.93%至5,700元，6日再漲5.18%，盤中一度觸及6,000元；台燿（6274）、聯茂（6213）、南亞（1303）也同步走強。AI伺服器及高速交換器規格升級，帶動市場持續聚焦M9以上高階材料、低DK及低損耗玻纖等需求。

另一方面，隨著指數8日回檔，記憶體與封測族群相對有撐。台灣美光桃園工會取得罷工權後，市場開始關注DRAM供給風險，南亞科（2408）等記憶體股因此受到關注；不過，目前仍屬市場對供給風險的預期交易，並非已確認的轉單。

封測方面，日月光投控（3711）8日逆勢上漲1.64%、收744元，成為電子權值股中少數維持強勢的個股，顯示資金並未全面撤出AI供應鏈，而是轉向封測、先進封裝等相對具基本面支撐的標的。

股王股后何時能止跌？

高價股則是本周盤面最明顯的強弱分化區。5日多檔高價股同步走強，但隨著指數逼近5萬點，逐步浮現，川湖（2059）、穎崴（6515）7日走弱，8日信驊（5274）、川湖更一度同步跌停，顯示高基期、高評價個股在高檔震盪環境下波動明顯放大。

相較之下，南亞科、日月光投控以及高階CCL相關個股仍有資金承接，反映市場並非全面撤出電子，而是開始提高對個股基本面、產業供需與評價位置的要求。

雙十連假過後，除了觀察5萬點能否重新收復，更要留意美債殖利率與美股風險偏好，以及外資是否重新回補權值股；產業面則持續追蹤記憶體供給議題、CCL高階材料升級，以及封測／先進封裝族群能否延續資金承接。