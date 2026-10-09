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周六即時選股：財報報喜 外資鎖碼績優股

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導

台股9月營收及第3季財報陸續揭曉，基本面表現亮眼的個股成為外資布局焦點。隨著企業獲利成長動能逐步明朗，投資人可留意外資買超動向，包括鴻海（2317）、日月光（3711）、聯電（2303）等15檔「外資鎖碼績優股」搭配營收、獲利及後市展望，掌握資金流向與潛在投資機會。

迎接「光輝十月」，台股資金動向備受矚目，尤其近周台股挑戰5萬點未果，面臨獲利了結賣壓後進入高檔整理，不過中期多頭架構仍未遭破壞。法人認為，國慶連假後，短線觀察大盤能否站回5日均線，若未能收復，49,000點將成多空關鍵。只要守穩此關卡，經整理後仍有機會蓄積動能，再戰5萬點。

值得注意的是，觀察自10月初以來，外資對部分個股展開積極補貨潮。法人分析，外資此波布局偏好「基本面有撐、營收強勢」的績優個股，因此篩選10月以來，外資買超張數突破4.5萬張以上、且今年前八月累計合併營收年增率大增「雙位數」的15檔「外資鎖碼績優股」，包括：聯電、陽明（2609）、台化（1326）、世界（5347）、南亞（1303）、光寶科（2301）、鴻海、裕民（2606）、南亞科（2408）、新興（2605）、台玻（1802）、南茂（8150）、台塑化（6505）、聯茂（6213）、日月光投控等。

另物，觀察自10月以來，股價表現方面，聯茂漲29.3%、南亞漲21.3%、台塑化漲13.5%、南茂漲11.7%、台化漲11.3%；台玻漲6.6%、光寶科漲6.4%、日月光投控漲5.8%、新興漲3.2%、世界漲3.0%，皆優於大盤同期的2.8%，表現強勢。

法人分析，聯茂受惠E-Glass供給吃緊，今年第3季產品報價優於預期8個百分點，帶動毛利率季增7.9個百分點。展望今年第4季至2027年上半年，漲價趨勢可望延續，單季漲幅達20%至30%；長期則受惠M7、M9料號可望於2027年貢獻營收，帶動產品組合持續改善。

南亞方面，法人分析，南亞M7、M8等級銅箔基板（CCL）已進入出貨階段，M9、M10持續進行客戶驗證，其中M10最快可望於2027年上半年貢獻營收。南亞掌握玻纖紗、玻纖布、銅箔及環氧樹脂等關鍵材料，具備垂直整合優勢，有助高階產品供應與成本管理。

法人補充，南亞因AI需求帶動高階材料供需持續吃緊，預期2027年電子材料與南電營運均將優於今年，南亞科技則有望維持高檔表現，電子相關事業仍是主要成長動能。

財報 外資 營收

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